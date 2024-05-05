Зоран Лукич: «Если ЦСКА сейчас обыграет «Зенит», для армейцев это будет большим успехом»

Теги ЦСКА Зенит Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Зоран Лукич поделился прогнозом на серию 1/2 финала Лиги ВТБ «Зенит» – ЦСКА.

«В первую очередь в предстоящих полуфиналах меня интересуют сборники. Буду смотреть за ними. Сейчас, правда, я по важному вопросу нахожусь в Сербии, но надеюсь успеть до окончания полуфинальной серии. Если не получится, то на финальной серии точно буду в России.

В противостоянии «Зенита» и ЦСКА красно‑синим, кажется, сейчас терять нечего. Думаю, если они сейчас обыграют «Зенит», для них это будет большим успехом. Если же говорить о петербуржцах, то все ожидают их и в финальной серии, и что «Зенит» станет чемпионом как одна из топовых команд. «Зенит» сделал дополнительную селекцию перед плей‑офф: несколько новых баскетболистов приобрели. Тут все акцентировано на том, чтобы выиграть Единую лигу. С другой стороны, «Зенит» тяжело выбрался из серии с «Уралмашем», и это может быть звонком для команды. Посмотрим, как сложится этот полуфинал», – сказал главный тренер сборной России.

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