Андреас Пистиолис о серии с «Зенитом»: «Мы готовы к вызову»

Андреас Пистиолис оценил состояние ЦСКА перед серией 1/2 финала с «Зенитом».

«Полуфинал – время наслаждаться баскетболом. Эти матчи требуют иного психологического подхода, они будут отличаться от встреч регулярного чемпионата. Мы готовы к вызову.

Нам противостоит очень хорошая команда, надеемся вернуться домой как минимум с одной победой и настраиваемся на успех в серии. Поскольку большую часть подготовительного периода мы не знали, кто будет соперником, я постарался сделать некоторые изменения, которые больше подходят моей философии, но, в то же время, учитывают лучшие качества игроков. Старались найти свою идентичность, взять все лучшее из показанного в первом раунде и готовились к предстоящим матчам», - рассказал главный тренер .