Андреас Пистиолис о серии с «Зенитом»: «Мы готовы к вызову»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис оценил состояние ЦСКА перед серией 1/2 финала с «Зенитом».

«Полуфинал – время наслаждаться баскетболом. Эти матчи требуют иного психологического подхода, они будут отличаться от встреч регулярного чемпионата. Мы готовы к вызову.

Нам противостоит очень хорошая команда, надеемся вернуться домой как минимум с одной победой и настраиваемся на успех в серии. Поскольку большую часть подготовительного периода мы не знали, кто будет соперником, я постарался сделать некоторые изменения, которые больше подходят моей философии, но, в то же время, учитывают лучшие качества игроков. Старались найти свою идентичность, взять все лучшее из показанного в первом раунде и готовились к предстоящим матчам», - рассказал главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий