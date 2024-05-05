Хавьер Паскуаль о серии с ЦСКА: «Возможно, все растянется на семь матчей»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Это будет долгая серия, как минимум четыре матча, а может быть, и все семь. Мы серьезно подойдем к этой серии, обе команды с первой до последней игры будут упорно работать тактически.

Я уважаю нового главного тренера ЦСКА, как уважал и прежнего – к сожалению, терять должность тоже является частью нашей работы, такая у нас история.

В первую очередь нам нужно восстановиться. Игорь Вольхин сломал палец и теперь вне состава, Карасев играет с травмой… Нужно восстановить игроков настолько, насколько это возможно, понять, кто сможет играть, и быть готовыми к серии», – заявил главный тренер «Зенита».

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