Хавьер Паскуаль о серии с ЦСКА: «Возможно, все растянется на семь матчей»

Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Это будет долгая серия, как минимум четыре матча, а может быть, и все семь. Мы серьезно подойдем к этой серии, обе команды с первой до последней игры будут упорно работать тактически.

Я уважаю нового главного тренера , как уважал и прежнего – к сожалению, терять должность тоже является частью нашей работы, такая у нас история.

В первую очередь нам нужно восстановиться. Игорь Вольхин сломал палец и теперь вне состава, Карасев играет с травмой… Нужно восстановить игроков настолько, насколько это возможно, понять, кто сможет играть, и быть готовыми к серии», – заявил главный тренер « ».