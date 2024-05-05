Сергей Карасев о серии с ЦСКА: «Это большое дерби. Ожидаем игр кость в кость»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Сергей Карасев поделился ожиданиями от серии с ЦСКА в 1/2 финала Лиги ВТБ.

«Это большое дерби. Причем, как мне кажется, не только для «Зенита» и ЦСКА, но и для всего российского баскетбола в последние годы. Поэтому ожидаем игр кость в кость, постоянно на грани фола.

С приходом нового главного тренера ЦСКА начал играть немного в другой баскетбол. Хотя идея по большому счету остается той же. Плюс вернулся Каспер Уэйр. Так что будет интересно», – считает форвард «Зенита».

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