Андрей Зубков: «Серия с «Уралмашем» получилось тяжелой, но не могу сказать, что есть какое-то опустошение»

Андрей Зубков оценил состояние «Зенита» перед серией 1/2 финала с ЦСКА.

– Серия с « » получилось тяжелой со всех точек зрения. Но не могу сказать, что есть какое-то опустошение. Самое важное, что мы выиграли и вышли в полуфинал. Я думаю, с эмоциональной точки зрения это должно нам помочь.

– Насколько сильно изменился с приходом нового главного тренера?

– Не могу сказать, что ЦСКА изменился очень сильно. Времени смотреть внимательно их серию с «Енисеем» не было. Но они уверенно обыграли красноярцев в серии 3-0, пришел новый главный тренер, все эти факторы явно положительно повлияли на их эмоциональное состояние. По поводу тактики, возможно, мы узнаем что-то новое по ходу серии и во время разборов при подготовке к матчам.

– Во время плей-офф важнее отдохнуть или сохранить игровой ритм?

– Тяжело ответить однозначно на этот вопрос. Понятно, что хорошо, когда ты сохраняешь игровой ритм, и нет больших перерывов между матчами. Но, даже если и есть небольшая усталость, ничего страшного в этом нет. В конце сезона все команды в одинаковом положении с этой точки зрения. У нас достаточно сил и эмоций.