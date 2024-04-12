Чарльз Баркли: «Пэйсерс» победят «Никс» в плей-офф»
Чарльз Баркли высказался о возможном противостоянии в первом раунде плей-офф.
«Пэйсерс» выиграют у «Никс», если встретятся в плей-офф. Они находятся на 3 и 6 местах.
Две команды, которые интересовали меня больше всего в конце сезона, это «Индиана» и «Даллас». Я думаю, что «Пэйсерс» одержат победу над «Нью-Йорком», – заявил Баркли.
«Согласен с тобой по этому поводу, Чак», – прокомментировал прогноз Шакил О’Нил.
«Индиана» выиграла 2 из 3 личных встреч с «Никс» в регулярном чемпионате.