Чарльз Баркли: «Пэйсерс» победят «Никс» в плей-офф»

Теги Даллас Индиана Шакил О′Нил Нью-Йорк НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Чарльз Баркли высказался о возможном противостоянии в первом раунде плей-офф.

«Пэйсерс» выиграют у «Никс», если встретятся в плей-офф. Они находятся на 3 и 6 местах. 

Две команды, которые интересовали меня больше всего в конце сезона, это «Индиана» и «Даллас». Я думаю, что «Пэйсерс» одержат победу над «Нью-Йорком», – заявил Баркли.

«Согласен с тобой по этому поводу, Чак», – прокомментировал прогноз Шакил О’Нил.

«Индиана» выиграла 2 из 3 личных встреч с «Никс» в регулярном чемпионате.

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2 комментария
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Говно и вентилятор))
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Пускай, но, пожалуй, я поставлю на Никс. Нет, я сто процентов поставлю на Никс без каких-либо пожалуй.
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