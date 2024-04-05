Кайри Ирвинг о Дирке Новицки: «Испытываю к нему безоговорочные любовь и уважение»

Кайри Ирвинг поделился мнением о легенде «Далласа» Дирке Новицки.

«Дирк создал в « » культуру побед в чемпионатах и выступлений на уровне MVP. В его активе множество победных бросков, он играл со многими легендами лиги… Это помогло клубу занять то место, которое он занимает сегодня. И пусть у «Мэверикс» всего лишь один титул, многие организации не могут похвастать таким достижением.

Я испытываю к нему уважение как товарищ и как младший брат. Вижу в человека, к которому всегда могу обратиться, если мне понадобится совет. Часто слышу о его достойных человеческих качествах, о том, как сильно он повлиял на Луку Дончича и других ребят, которые выступали здесь… Испытываю к нему безоговорочные любовь и уважение. Он установил в клубе стандарты и оставил большое наследие, которому другие хотят следовать», – заявил защитник «Мэверикс».