Кайри Ирвинг о Дирке Новицки: «Испытываю к нему безоговорочные любовь и уважение»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг поделился мнением о легенде «Далласа» Дирке Новицки.

«Дирк создал в «Далласе» культуру побед в чемпионатах и выступлений на уровне MVP. В его активе множество победных бросков, он играл со многими легендами лиги… Это помогло клубу занять то место, которое он занимает сегодня. И пусть у «Мэверикс» всего лишь один титул, многие организации не могут похвастать таким достижением.

Я испытываю к нему уважение как товарищ и как младший брат. Вижу в Дирке человека, к которому всегда могу обратиться, если мне понадобится совет. Часто слышу о его достойных человеческих качествах, о том, как сильно он повлиял на Луку Дончича и других ребят, которые выступали здесь… Испытываю к нему безоговорочные любовь и уважение. Он установил в клубе стандарты и оставил большое наследие, которому другие хотят следовать», – заявил защитник «Мэверикс».

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