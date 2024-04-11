Дирк Новицки: «Хорошо, что Марк Кьюбан не разбирается в баскетболе»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Марк Кьюбан Лука Дончич Баскетбол

Дирк Новицки пошутил на слова Кьюбана о лучшем игроке в истории «Далласа».

«Никакого неуважения к Дирку, он знает, что я обожаю его. Но Дирк будет первым, кто скажет вам, что Лука Дончич лучше», – заявил Марк Кьюбан в подкасте Дрэймонда Грина.

Дирка Новицки спросили об этом на ESPN.

«Единственное хорошее в этой ситуации то, что Марк Кьюбан не разбирается в баскетболе. Он не понимает, на что смотрит. Шучу, шучу. Марк – мой кореш.

Честно говоря, он прав. То, что делает Лука, не только с точки зрения набора очков, но розыгрыш, общее мастерство, подборы, в прошлом году в течение месяца набирал трипл-дабл. Никогда не смог бы это повторить.

Я был скорером, затем, скорером, немного набирал очки, а остальное по остаточному принципу. Немного подбирал, немного помогал в защите. Ужасно пасовал. У парня гораздо более внушительный список умений», – прокомментировал слова Кьюбана легендарный форвард.

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