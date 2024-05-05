Расселл Уэстбрук: «По-прежнему готов взять на себя любую роль, чтобы помочь «Клипперс» победить!»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Расселл Уэстбрук обратился к болельщикам после завершения сезона для «Клипперс».

В первом раунде плей-офф калифорнийцы уступили «Далласу» – 2-4. Ходили слухи, что ветеран недоволен командой.

«Я часто являюсь темой для обсуждения с упоминанием «источников», часто появляюсь в лентах спортивных новостных агентств. Мне захотелось поделиться своими мыслями после этого сезона. Важно понимать: читаемое вами о том, что я сказал или не сказал, скорее всего, было выдумано. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы поделиться мыслями или идеями о чем-либо, хотя в большинстве случаев предпочитаю держать эти мысли при себе.

Я наслаждался сезоном и усердно работал, чтобы привнести энергию и дать искру нашей команде при каждой предоставленной мне возможности. Чувствовал в себе готовность брать на себя новые роли и идти на определенные жертвы в надежде, что это сделает нашу команду лучше. Надеялся на другой результат, но мне в любом случае понравилось сражаться вместе с товарищами по команде, которые поддерживали меня на протяжении всего сезона.

Я надеюсь вернуться лучше и сильнее, по-прежнему готов взять на себя любую роль, которая поможет «Клипперс» продвинуться вперед и победить в следующем сезоне!» – говорится в заявлении Уэстбрука.

Двухлетний контракт Расселла включает опцию игрока на второй год сотрудничества. 35-летний баскетболист может заработать 4 миллиона за сезон-24/25, если примет положительное решение.

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10 комментариев
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Ответ Перстень Уэстбрука
Ему бы в ОКС, принять второй юнит и быть ментором для молодёжи
чему этот "ментор" может научить?
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Забудь про броски, будешь плюсовым
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Верим, Расти!
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Ему бы в ОКС, принять второй юнит и быть ментором для молодёжи
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Обращение к болельщикам в последнее время стало модным, по крайней мере, для некоторых неуспевающих игроков.
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Он хоть и полностью провалился в ПО, но думаю Балмер захочет оставить его в команде. Из нынешних игроков Клипперс у него самая большая фан-база в соц сетях. Для привлечения болельщиков на новую арену его подписание будет оправданным.
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Он еще и тролит )
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Ответ Magzhan Estigarribia
Забудь про броски, будешь плюсовым
Тогда уж сокращай свое игровое время )
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