Расселл Уэстбрук: «По-прежнему готов взять на себя любую роль, чтобы помочь «Клипперс» победить!»

Расселл Уэстбрук обратился к болельщикам после завершения сезона для «Клипперс».

В первом раунде плей-офф калифорнийцы уступили «Далласу» – 2-4. Ходили слухи, что ветеран недоволен командой.

«Я часто являюсь темой для обсуждения с упоминанием «источников», часто появляюсь в лентах спортивных новостных агентств. Мне захотелось поделиться своими мыслями после этого сезона. Важно понимать: читаемое вами о том, что я сказал или не сказал, скорее всего, было выдумано. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы поделиться мыслями или идеями о чем-либо, хотя в большинстве случаев предпочитаю держать эти мысли при себе.

Я наслаждался сезоном и усердно работал, чтобы привнести энергию и дать искру нашей команде при каждой предоставленной мне возможности. Чувствовал в себе готовность брать на себя новые роли и идти на определенные жертвы в надежде, что это сделает нашу команду лучше. Надеялся на другой результат, но мне в любом случае понравилось сражаться вместе с товарищами по команде, которые поддерживали меня на протяжении всего сезона.

Я надеюсь вернуться лучше и сильнее, по-прежнему готов взять на себя любую роль, которая поможет « » продвинуться вперед и победить в следующем сезоне!» – говорится в заявлении Уэстбрука.

Двухлетний контракт включает опцию игрока на второй год сотрудничества. 35-летний баскетболист может заработать 4 миллиона за сезон-24/25, если примет положительное решение.