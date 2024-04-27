Пи Джей Вашингтон: «Всегда нужно защищать 77-й номер любой ценой»

Теги Даллас Клипперс НБА Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Лука Дончич Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Пи Джей Вашингтон прокомментировал стычку с Расселлом Уэстбруком в 3-м матче.

«Всегда нужно защищать 77-й номер любой ценой.

Очевидно, что это был жесткий фол, а потом он его толкнул, так что я сразу оказался рядом. Я обязан был вмешаться», – сказал форвард «Далласа».

Вашингтон вмешался в стычку Уэстбрука с лидером «Мэверикс» Лукой Дончичем и толкнул разыгрывающего «Клипперс». Оба игрока к тому моменту уже имели по неспортивному и техническому соответственно и в итоге были удалены с площадки.

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8 комментариев
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Очень рад за этого крутого парня…видно что ему кайфово в Далласе и он здесь душой.
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Уэстбрук ранее получил флагрант за удар по лицу Грина в попытке заблочить. В этом же эпизоде он получил отдельно технарь за касание Дончича и технарь за касание Вашингтона
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В этом матче от Гэффорда, Вашингтона и даже от Лавли шла такая энергия, как будто они были готовы разорвать гостей зубами. Наконец то центровые Далласа перестали тушеваться перед здоровяком Зубацем. Когда партнеры с таким настроением играют рядом с Лукой и Кайри, любой соперник обречен. Теперь задача как игроков, так и тренеров, сохранить эту энергию на следующие игры.
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Пи Джей красавчик. И в команду вписался как влитой и характер показал. Ну и про Луку правильно, лидера всегда нужно защищать.
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Ответ Birdman NBA
Если Расс хотел своих расшевелить, то своих и должен был трепыхать
Типа, бей своих, что б чужие боялись?
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Никаких вопросов ни к кому нет. Уэстбрук пытался расшевелить Клипперское болото, Вашингтон вписался за своего лидера.
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Правильно Расс.Если игра не идёт, нужно кому-нибудь дать в репу.Желательно Дончичу)))
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Ответ bleeder
Никаких вопросов ни к кому нет. Уэстбрук пытался расшевелить Клипперское болото, Вашингтон вписался за своего лидера.
Если Расс хотел своих расшевелить, то своих и должен был трепыхать
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