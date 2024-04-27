Пи Джей Вашингтон: «Всегда нужно защищать 77-й номер любой ценой»
Пи Джей Вашингтон прокомментировал стычку с Расселлом Уэстбруком в 3-м матче.
«Всегда нужно защищать 77-й номер любой ценой.
Очевидно, что это был жесткий фол, а потом он его толкнул, так что я сразу оказался рядом. Я обязан был вмешаться», – сказал форвард «Далласа».
Вашингтон вмешался в стычку Уэстбрука с лидером «Мэверикс» Лукой Дончичем и толкнул разыгрывающего «Клипперс». Оба игрока к тому моменту уже имели по неспортивному и техническому соответственно и в итоге были удалены с площадки.