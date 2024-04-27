Тайрон Лю об удалении Уэстбрука: «Мы должны использовать нашу агрессию для других вещей»

Теги Тайрон Лю Даллас Клипперс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Тайрон Лю отреагировал на удаление Расселла Уэстбрука.

«Мы должны использовать нашу агрессию для других вещей.

Атмосфера накаляется. Мне нравится жесткая борьба. Мне все это нравится. Но важно не получать технические и не удаляться, потому что для нас важны все», – заявил главный тренер «Клипперс».

Уэстбрук заработал удаление в третьем матче серии с «Мэверикс» (90:101, 1-2). В середине четвертой четверти разыгрывающий «Клипперс» нарушил правила на лидере техасцев Луке Дончиче.

После этого он поучаствовал в небольшой потасовке с участием Пи Джей Вашингтона. Ранее Уэстбрук получил неспортивный за нарушение на Терэнсе Мэнне.

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3 комментария
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Вестбрук вообще неуправляемый стал, уже своих бьет...
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Ну хоть не на Тайроне Лю..
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Какое нарушение на Мэнне было?😅
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