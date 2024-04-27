Расселл Уэстбрук был удален после фола на Дончиче и стычки с игроками «Мэверикс»

Расселл Уэстбрук заработал удаление в 3-м матче серии с «Мэверикс» (90:101, 1-2).

В середине четвертой четверти разыгрывающий «Клипперс» нарушил правила на лидере техасцев .

После этого он поучаствовал в небольшой потасовке с участием .

и Вашингтон к тому моменту уже имели по неспортивному и техническому соответственно. Оба игрока в итоге были удалены с площадки.

У баскетболиста « » в пятницу 1 очко при 0 из 7 с игры за 19 минут.