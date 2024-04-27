Расселл Уэстбрук был удален после фола на Дончиче и стычки с игроками «Мэверикс»

Теги происшествия Даллас Клипперс НБА Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Лука Дончич Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Расселл Уэстбрук заработал удаление в 3-м матче серии с «Мэверикс» (90:101, 1-2).

В середине четвертой четверти разыгрывающий «Клипперс» нарушил правила на лидере техасцев Луке Дончиче.

После этого он поучаствовал в небольшой потасовке с участием Пи Джей Вашингтона.

Уэстбрук и Вашингтон к тому моменту уже имели по неспортивному и техническому соответственно. Оба игрока в итоге были удалены с площадки.

У баскетболиста «Клипперс» в пятницу 1 очко при 0 из 7 с игры за 19 минут.

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15 комментариев
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Вчера один Рассел устроил перформанс, сегодня другой.
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Вашингтон уверенный в себе парень. Просто улыбался в лицо, пока Рас пылил
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Сгорел молодой. Но у меня вопрос за что получил свой первый технарь Вашингтон? В моменте с Рассом все понятно, а за что его наказали в моменте с Менном. Вашингтон шел, подбегает Менн, начинает пальцами у лица крутить что то выговаривать. Подбегает судья и ПиДжей просто отворачивается и не продолжает конфликт.
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Ответ Birdman NBA
Сгорел молодой. Но у меня вопрос за что получил свой первый технарь Вашингтон? В моменте с Рассом все понятно, а за что его наказали в моменте с Менном. Вашингтон шел, подбегает Менн, начинает пальцами у лица крутить что то выговаривать. Подбегает судья и ПиДжей просто отворачивается и не продолжает конфликт.
Я тоже не понял. Да и по второму моменту, честно говоря, вопрос к правилам. Что такого сделал Пи Джей, что это технарь? Уэстбрук толкает лидера другой команды, орёт на него, Вашингтон слегка тычет Расса в спину, а наказание одинаковое
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Даже на ветеранский минимум с трудом тянет
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Борзый кирпичик. Надоело играть и решил ретироваться по-быстрому. Хорошо что игроки Мавс раскусили его сразу, что это провокатор галимый.
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Жирно шарик сдулся😁а ведь кто то зимой даже поверил, что Клипперс что то может
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Ответ xamer 9
Вчера один Рассел устроил перформанс, сегодня другой.
1 очко на двоих, перформят страшно)
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Ответ xamer 9
Вчера один Рассел устроил перформанс, сегодня другой.
Сегодня Иван, вчера был Иванов.
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Ответ Vishenka90
Сегодня Иван, вчера был Иванов.
У нас тоже есть фамилия Иван.
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Ответ Light Yagami
Расс – мужик! 💪🏾
💪💪💪
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Ответ DirkMavs
Раньше уважал этого парня….ну после сегодняшнего…ну ничего ещё 2-матча как раз на свежем воздухе на рыбалке нервы успокоятся
Только после сегодняшнего? 😂😂
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