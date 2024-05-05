Энтони Эдвардс эмоционально отпраздновал ключевое попадание в матче с «Денвером»

Энтони Эдвардс стал главным героем первого матча серии с «Денвером».

Звездный защитник «Миннесоты» набрал 43 очка, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 1 минуту 36 секунд до сирены забросил после разворота с отклонением при счете 100:91. Лидер «волков» эмоционально отпраздновал попадание, находясь рядом со скамейкой своей команды.

43 очка – личный для Эдвардса, а также клубный рекорды результативности в плей-офф в одном матче.