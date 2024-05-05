Энтони Эдвардс эмоционально отпраздновал ключевое попадание в матче с «Денвером»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс стал главным героем первого матча серии с «Денвером».

Звездный защитник «Миннесоты» набрал 43 очка, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

За 1 минуту 36 секунд до сирены Эдвардс забросил после разворота с отклонением при счете 100:91. Лидер «волков» эмоционально отпраздновал попадание, находясь рядом со скамейкой своей команды.

43 очка – личный для Эдвардса, а также клубный рекорды результативности в плей-офф в одном матче.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Джордан какой то
+1
0
+1
IM HERE IM HERE!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий