«Куда вообще идет эта игра?» Энтони Эдвардс смерил взглядом Реджи Джексона и получил технический
Энтони Эдвардс смерил взглядом Реджи Джексона и получил технический.
Эпизод произошел под занавес третьей четверти первого матча серии «Денвер» – «Миннесота» (99:106, 0-1), когда защитник гостей совершил результативный проход.
Игрок «Вулвз» не мог поверить в судейское решение. Комментировавший игру прославленный снайпер НБА Реджи Миллер также выразил сомнения в необходимости наказания для 22-летней звезды «волков».
«Это второй раунд плей-офф, здесь не обойтись без эмоций. Эдвардс ведь просто посмотрел на него. Куда вообще идет эта игра? Он не сказал ни слова», – произнес Миллер.
Сколько раз мерят взглядом во всей лиге, а тут технарь
Ну и непаритетное судейство.
Дать технарь Эдвардсу за взгляд и не дать Мюррею за пистолеты.
Такое себе...