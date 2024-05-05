«Куда вообще идет эта игра?» Энтони Эдвардс смерил взглядом Реджи Джексона и получил технический

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео Реджи Миллер судьи НБА плей-офф Реджи Джексон Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс смерил взглядом Реджи Джексона и получил технический.

Эпизод произошел под занавес третьей четверти первого матча серии «Денвер» – «Миннесота» (99:106, 0-1), когда защитник гостей совершил результативный проход.

Игрок «Вулвз» не мог поверить в судейское решение. Комментировавший игру прославленный снайпер НБА Реджи Миллер также выразил сомнения в необходимости наказания для 22-летней звезды «волков».

«Это второй раунд плей-офф, здесь не обойтись без эмоций. Эдвардс ведь просто посмотрел на него. Куда вообще идет эта игра? Он не сказал ни слова», – произнес Миллер. 

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5 комментариев
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Лига кексиков
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А когда джамал после трешки с фолом сделал жест что стреляет, технаря конечно же не было
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Тянут Денвер, очевидно же.
Сколько раз мерят взглядом во всей лиге, а тут технарь
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Очень странно конечно. По факту технаря там не должно было быть.
Ну и непаритетное судейство.
Дать технарь Эдвардсу за взгляд и не дать Мюррею за пистолеты.

Такое себе...
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Хуже чем в нба, нигде наверно нет судейства. Слова не скажи, ещё и смотреть нельзя. Дальше технарь за то что слушал дадут...
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