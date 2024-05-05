«Куда вообще идет эта игра?» Энтони Эдвардс смерил взглядом Реджи Джексона и получил технический

Энтони Эдвардс смерил взглядом Реджи Джексона и получил технический.

Эпизод произошел под занавес третьей четверти первого матча серии « » – « » (99:106, 0-1), когда защитник гостей совершил результативный проход.

Игрок «Вулвз» не мог поверить в судейское решение. Комментировавший игру прославленный снайпер НБА Реджи Миллер также выразил сомнения в необходимости наказания для 22-летней звезды «волков».

«Это второй раунд плей-офф, здесь не обойтись без эмоций. Эдвардс ведь просто посмотрел на него. Куда вообще идет эта игра? Он не сказал ни слова», – произнес Миллер.