Энтони Эдвардс повторил достижение Кобе Брайанта. 22-летний игрок во втором матче плей-офф подряд набирает 40 и более очков

Теги Денвер Кобе Брайант Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс повторил достижение Кобе Брайанта.

Защитник «Миннесоты» стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 40 и более очков в двух матчах плей-офф подряд в возрасте 22 лет и моложе.

В первом матче серии с «Денвером» в субботу Эдвардс набрал 43 очка – личный и клубный рекорды в плей-офф.

В предыдущей встрече первого раунда с «Финиксом» 22-летний защитник записал на свой счет 40 очков.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Шок контент конечно) я тот человек, который реально с детства за Миннесоту, понравился просто их логотип в игре и всегда за них играл, тем более у них всегда топовый Гарнет был. В жизни полноценно за ними стал следить с сезона 12-13 когда тренером был Адельман. И всегда команда всасывала как только могла хотя вроде и игроки хорошие были и молодых много. Но когда пришел Эдвардс сразу было видно, что он не про деньги и большие контракты, а про любовь к игре. И то как один игрок может развернуть бедовую франшизу, это наверно только в НБА возможно. Когда сегодня Рид на путбеке воткнул мяч в кольцо я нахрен весь подъезд разбудил) Не верил, что моя Миннесота когда нить может так в плейоффе играть)
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий