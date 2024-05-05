Энтони Эдвардс повторил достижение Кобе Брайанта. 22-летний игрок во втором матче плей-офф подряд набирает 40 и более очков
Энтони Эдвардс повторил достижение Кобе Брайанта.
Защитник «Миннесоты» стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 40 и более очков в двух матчах плей-офф подряд в возрасте 22 лет и моложе.
В первом матче серии с «Денвером» в субботу Эдвардс набрал 43 очка – личный и клубный рекорды в плей-офф.
В предыдущей встрече первого раунда с «Финиксом» 22-летний защитник записал на свой счет 40 очков.