Энтони Эдвардс повторил достижение Кобе Брайанта. 22-летний игрок во втором матче плей-офф подряд набирает 40 и более очков

Энтони Эдвардс повторил достижение Кобе Брайанта.

Защитник «Миннесоты» стал вторым игроком в истории , которому удалось набрать 40 и более очков в двух матчах плей-офф подряд в возрасте 22 лет и моложе.

В первом матче серии с « » в субботу набрал 43 очка – личный и клубный рекорды в плей-офф.

В предыдущей встрече первого раунда с «Финиксом» 22-летний защитник записал на свой счет 40 очков.