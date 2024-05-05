Энтони Эдвардс: «Всегда интересно играть против лучшего игрока и лучшей команды в мире»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Наз Рид Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс отдал должное Николе Йокичу и «Денверу».

В первом матче серии второго раунда против «Наггетс» (106:99, 1-0) лидер «Вулвз» набрал 43 очка и 7 подборов.

«Всегда интересно играть против лучшего игрока в мире. Всегда интересно играть против лучшей команды в мире», – заявил защитник «Миннесоты».

Эдвардс набрал 43 очка, 25 из них – в первой половине. В четвертой четверти отличился центровой Наз Рид, 14 из 16 очков которого пришлись на заключительную 12-минутку.

«Мы в команде доверяем друг другу. Не имеет значения, кто возьмет на себя бросок под занавес игры», – сказал Эдвардс.

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