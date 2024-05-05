Карл-Энтони Таунс: «Все говорят о большой тройке «Миннесоты», но у нас тут большая пятнашка»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс считает, что сила «Миннесоты» в глубине состава.

«Все говорят о большой тройке «Миннесоты» – я, Руди и Энтони, но у нас тут большая пятнашка. У нас собраны пятнадцать талантливых баскетболистов. Все они могли бы играть заметную роль во многих командах НБА. Нам повезло, что мы собрали всех их вместе в нашей команде», – заявил центровой «Миннесоты».

В субботу в первом матче серии с «Денвером» (106:99, 1-0) Таунс набрал 20 очков, 4 подбора и 3 передачи.

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5 комментариев
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Наз Ридииище)))
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ВАЗ-2115? Круто-круто
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за химию 5!
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Таунс: "Вот пусть они и играют, а я в перерывах между маханием полотенцем буду получать фолы"
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