Карл-Энтони Таунс: «Все говорят о большой тройке «Миннесоты», но у нас тут большая пятнашка»

Карл-Энтони Таунс считает, что сила «Миннесоты» в глубине состава.

«Все говорят о большой тройке «Миннесоты» – я, Руди и , но у нас тут большая пятнашка. У нас собраны пятнадцать талантливых баскетболистов. Все они могли бы играть заметную роль во многих командах . Нам повезло, что мы собрали всех их вместе в нашей команде», – заявил центровой «Миннесоты».

В субботу в первом матче серии с « » (106:99, 1-0) Таунс набрал 20 очков, 4 подбора и 3 передачи.