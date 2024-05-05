Никола Йокич о борьбе с Таунсом, Гобером и Ридом: «Мне надо клонировать самого себя»

Никола Йокич ответил на вопрос о противостоянии с бигменами «Миннесоты» .

У центрового « » спросили, как он может оказать наибольшее влияние в соперничестве с тремя «большими» соперника – Карлом-Энтони Таунсом, и .

«Мне надо клонировать самого себя», – произнес лидер «Наггетс» после паузы в несколько секунд.

Действующие чемпионы в первом матче серии с «Вулвз» уступили дома со счетом 99:106, 0-1. Йокич набрал 32 очка, 8 подборов, 9 передач и 3 перехвата.