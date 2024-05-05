Никола Йокич о борьбе с Таунсом, Гобером и Ридом: «Мне надо клонировать самого себя»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Наз Рид Баскетбол

Никола Йокич ответил на вопрос о противостоянии с бигменами «Миннесоты» .

У центрового «Денвера» спросили, как он может оказать наибольшее влияние в соперничестве с тремя «большими» соперника – Карлом-Энтони Таунсом, Руди Гобером и Назом Ридом.

«Мне надо клонировать самого себя», – произнес лидер «Наггетс» после паузы в несколько секунд.

Действующие чемпионы в первом матче серии с «Вулвз» уступили дома со счетом 99:106, 0-1. Йокич набрал 32 очка, 8 подборов, 9 передач и 3 перехвата.

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8 комментариев
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Тут на вас, Коля, уже крест ставить начали...Хе-хе.
Ничего.
Ты ведь лучше всех знаешь как медленно запрягать да быстро ехать.
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Ответ fridzon
1. Денвер не тот. 2. Миннесота реально мощная. По регулярке ещё сделал о них вывод. До серии 50/50 давал тут даже с учётом преимущества площадки у Денвера.
Миннесота усилилась, Денвер потерял скамейку
+1
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Даже такой Йокич как вчера наковырял 30+, при отличной защите от Гобера, Рида и КАТа, чем способствовал посадке на фолы оных.
В целом защита у Волков элитная. Разобрали игру в атаке хорошо
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Ответ Против грусти
Тут на вас, Коля, уже крест ставить начали...Хе-хе. Ничего. Ты ведь лучше всех знаешь как медленно запрягать да быстро ехать.
Я как болела Денвера еще перед серией прям очень опасался Волков: габаритнее, бенч качественнее, КСП и Джамал пока что на дуге очень нестабильны.
1ая игра подтвердила опасения. Йокич тащит как может, но соло он не вытянет серию
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