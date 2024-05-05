Никола Йокич о борьбе с Таунсом, Гобером и Ридом: «Мне надо клонировать самого себя»
Никола Йокич ответил на вопрос о противостоянии с бигменами «Миннесоты» .
У центрового «Денвера» спросили, как он может оказать наибольшее влияние в соперничестве с тремя «большими» соперника – Карлом-Энтони Таунсом, Руди Гобером и Назом Ридом.
«Мне надо клонировать самого себя», – произнес лидер «Наггетс» после паузы в несколько секунд.
Действующие чемпионы в первом матче серии с «Вулвз» уступили дома со счетом 99:106, 0-1. Йокич набрал 32 очка, 8 подборов, 9 передач и 3 перехвата.
Ничего.
Ты ведь лучше всех знаешь как медленно запрягать да быстро ехать.
В целом защита у Волков элитная. Разобрали игру в атаке хорошо
1ая игра подтвердила опасения. Йокич тащит как может, но соло он не вытянет серию