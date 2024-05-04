Карл-Энтони Таунс реализовал 37% бросков и отдал 3 передачи на 9 потерь, играя против Аарона Гордона в плей-офф в прошлом сезоне

Аарон Гордон защищался против Карла-Энтони Таунса в плей-офф-2023.

Главная звезда «Миннесоты» защитник назвал форварда Карла-Энтони Таунса «лучшим атакующим игроком» команды и «огромной проблемой для любого противника».

В серии первого раунда плей-офф сезона-2022/23 между «Тимбервулвз» и «Наггетс» Таунс реализовал 10 из 27 (37%) бросков с игры за 29:51 минут в личном противостоянии с Аароном Гордоном и отдал 3 результативных передачи на 9 потерь.

«Это болезненно и неприятно. Но ладно, это все в моей голове», – признался Таунс в середине прошлогодней серии.

« важен в каждой серии. В каждой серии. Всем нужно обратить на него внимание», – заявил разыгрывающий «Наггетс» на этой неделе.

« » примет «Миннесоту» в первой игре второго раунда плей-офф.