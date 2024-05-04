Карл-Энтони Таунс реализовал 37% бросков и отдал 3 передачи на 9 потерь, играя против Аарона Гордона в плей-офф в прошлом сезоне

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Карл-Энтони Таунс Джамал Мюррэй Энтони Эдвардс Баскетбол

Аарон Гордон защищался против Карла-Энтони Таунса в плей-офф-2023.

Главная звезда «Миннесоты» защитник Энтони Эдвардс назвал форварда Карла-Энтони Таунса «лучшим атакующим игроком» команды и «огромной проблемой для любого противника».

В серии первого раунда плей-офф сезона-2022/23 между «Тимбервулвз» и «Наггетс» Таунс реализовал 10 из 27 (37%) бросков с игры за 29:51 минут в личном противостоянии с Аароном Гордоном и отдал 3 результативных передачи на 9 потерь.

«Это болезненно и неприятно. Но ладно, это все в моей голове», – признался Таунс в середине прошлогодней серии.

«Аарон Гордон важен в каждой серии. В каждой серии. Всем нужно обратить на него внимание», – заявил разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй на этой неделе.

«Денвер» примет «Миннесоту» в первой игре второго раунда плей-офф.

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8 комментариев
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С самого утра в предвкушении матча ! До чего же интересная обещает быть серия
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Работа Гордона это очень значимый вклад, особенно в прошлом сезоне. Без него не было б перстня. Парень настолько хорошо влился в коллектив, что жертвует многим ради команды и самое главное одеяло не перетягивает к себе.
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Таунс сегодня не первая опция и поумнел. эти цифры история)
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Ответ ST-L
"жертвует многим" - например?
Например, не кирпичит. Наверняка работает.
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Ну Таунс в этой серии не должен провалиться, если Гордон будет играть по Таунсу, то Эдвардса держать некому будет и наоборот.
Очень интересная серия нас ждёт.
Мне кажется, что Минька небольшой фаворит, но посмотрим как все будет.
И победитель этой пары, уверен, выйдет в финал. Не вижу за счёт чего их могут обыграть Даллас с Оклахомой.
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Ответ La seul
С самого утра в предвкушении матча ! До чего же интересная обещает быть серия
Жаль, что время первой игры максимально беспонтовое, да и непривычное для западных матчей. В Челябинске 04:00 будет))
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Ответ Александр Спирин
Например, не кирпичит. Наверняка работает.
жертвует то чем? кирпичами отказывается делится что ли?
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