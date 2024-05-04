Карл-Энтони Таунс реализовал 37% бросков и отдал 3 передачи на 9 потерь, играя против Аарона Гордона в плей-офф в прошлом сезоне
Аарон Гордон защищался против Карла-Энтони Таунса в плей-офф-2023.
Главная звезда «Миннесоты» защитник Энтони Эдвардс назвал форварда Карла-Энтони Таунса «лучшим атакующим игроком» команды и «огромной проблемой для любого противника».
В серии первого раунда плей-офф сезона-2022/23 между «Тимбервулвз» и «Наггетс» Таунс реализовал 10 из 27 (37%) бросков с игры за 29:51 минут в личном противостоянии с Аароном Гордоном и отдал 3 результативных передачи на 9 потерь.
«Это болезненно и неприятно. Но ладно, это все в моей голове», – признался Таунс в середине прошлогодней серии.
«Аарон Гордон важен в каждой серии. В каждой серии. Всем нужно обратить на него внимание», – заявил разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй на этой неделе.
«Денвер» примет «Миннесоту» в первой игре второго раунда плей-офф.
Очень интересная серия нас ждёт.
Мне кажется, что Минька небольшой фаворит, но посмотрим как все будет.
И победитель этой пары, уверен, выйдет в финал. Не вижу за счёт чего их могут обыграть Даллас с Оклахомой.