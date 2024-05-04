Никола Йокич о серии с «Миннесотой»: «Надеюсь, что мы не проиграем всухую»

Никола Йокич поделился мыслями о серии с «Тимбервулвз».

«В этом году в наших встречах постоянно были проблемы со здоровьем. Мы в первый раз сыграем полными здоровыми составами, так что посмотрим.

Надеюсь, что мы не проиграем всухую.

Когда Тим Коннелли провел сделку по , все над ним смеялись, но он собрал отличную команду и заслуживает признания. Ну и их тренеры здорово работают. У них опасная команда, у которой могут быть ответы на любые наши ходы. Игра большим и маленьким составами – они могут все. Надеюсь, что мы что-нибудь придумаем в следующие четыре с лишним игры.

– замечательный, опаснейший игрок, с огромным игровым арсеналом. У него отличные партнеры, которые его поддерживают. Кроме того, он очень веселый парень. Надеюсь, мы тоже развлечемся», – рассказал центровой « » о предстоящем матче.