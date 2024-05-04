Никола Йокич о серии с «Миннесотой»: «Надеюсь, что мы не проиграем всухую»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Тим Коннелли Никола Йокич Энтони Эдвардс Баскетбол

Никола Йокич поделился мыслями о серии с «Тимбервулвз».

«В этом году в наших встречах постоянно были проблемы со здоровьем. Мы в первый раз сыграем полными здоровыми составами, так что посмотрим.

Надеюсь, что мы не проиграем всухую.

Когда Тим Коннелли провел сделку по Руди Гоберу, все над ним смеялись, но он собрал отличную команду и заслуживает признания. Ну и их тренеры здорово работают. У них опасная команда, у которой могут быть ответы на любые наши ходы. Игра большим и маленьким составами – они могут все. Надеюсь, что мы что-нибудь придумаем в следующие четыре с лишним игры.

Энтони Эдвардс – замечательный, опаснейший игрок, с огромным игровым арсеналом. У него отличные партнеры, которые его поддерживают. Кроме того, он очень веселый парень. Надеюсь, мы тоже развлечемся», – рассказал центровой «Денвера» о предстоящем матче.

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9 комментариев
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харош)
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- Командный опыт сразится с талантливой молодежью
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Никола ерунды не скажет.
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Свита конечно не будет, но если Денвер будет играть также как против Лейкерс, то их хорошенечко потреплют по загривку. Многое зависит от Таунса, если будет хорош то и шансы велики
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ну и мы тоже развлечемся....никакого зажима...
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Ответ Lone33
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