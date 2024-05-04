НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Миннесоту» в первом матче второго раунда

Теги результаты Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдет первый матч в серии 2-го раунда плей-офф НБА.

Действующий чемпион «Денвер» примет «Миннесоту».

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Первые матчи

Денвер – Миннесота
Дата проведения
5 мая, 02.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

34 комментария
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За Миннесоту. Просто хочется
+23
-10
+13
Ответ Jazzzz
Притоплю за Волков. По следам Гарнетта и Биллапса💪🏼 Лесными тропами миннесотскими.
Чонси как-то очень слабо ассоциируется с Мини
+13
0
+13
Серия между двумя очень симпатичными командами, где все друг за друг за друга горой, и просто хотят победить. Печально. Лучше бы Миннесота вообще в другой конференции была, но что поделаешь.
Хочу 2 подряд для Йокича и Мюррея, чтобы не осталось аргументов против обоих.Надеюсь, наггетс подлечились, потому что иначе у них могут быть серьезные проблемы.
+13
-1
+12
Ну, за Денвер в пяти)
+10
-4
+6
Ответ Дмитрий Иванов
Чонси как-то очень слабо ассоциируется с Мини
Сэм Касселл конечно🤦🏻‍♂️
Черт, и не исправить уже))
Чонси там с 2000 по 2002й пылил..
+3
0
+3
Притоплю за Волков.
По следам Гарнетта и Биллапса💪🏼
Лесными тропами миннесотскими.
+6
-3
+3
Самая ожидаемая серия в полуфиналах! Ничего не имею против Наггетс, но я за волков. Думаю, у Миннесоты достаточно таланта, ресурсов и желания, чтобы закрыть чемпионов в 6 матчах. За мазафакера Эдвардса и его друзей, в общем)
+5
-2
+3
Ответ alexLA
За Миннесоту конечно же.
Чтобы загладить нанесенные Денвером раны (как говорится)?😂
+2
0
+2
Ответ The_Enot
Йокич против Гобера, кто кого? Увидим!
Гобер будет на Гордоне скорее всего, страховать от него
+2
0
+2
Самая ожидаемая серия второго раунда. Будет интересно.
+2
0
+2
Примерное равные по силе команды, но лучший игрок - у Денвера, лучший клатчер- у Денвера. Наггетс в 6
+4
-2
+2
Притоплю за Минку. Помню в детстве смотрел фильм король воздуха про собаку баскетболиста ‘Бади’, игровая майка у всех была Тимбервулвс. Эхх ностальгия, фильм детства…..
+2
0
+2
Ответ Jazzzz
Чтобы загладить нанесенные Денвером раны (как говорится)?😂
Они психологические, их не загладить))
+1
0
+1
волки наверное, даже посмотрю
+1
0
+1
Ответ AlphaBeast
Всмысле кто кого? Очевидно что Йокич размажет Гобера. Вопрос ли в том сможет ли Гобер понизить эффективность Йокича. Этого будет достаточно, чтобы иметь возможность пройти Наггетс.
В защите Таунс будет с Йокичем играть. Гобер на Гордоне, в предыдущих матчах так было и вряд ли тут что-то поменяется
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Йокич против Гобера, кто кого?
Увидим!
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Есть чуйка что Миннесота окажет достойное сопротивление чемпионам
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Ответ Денис Денис
а лучший тренер- у Миннисоты
чел ты бы хоть название штата выучил за который болеешь
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Ответ Too F
Примерное равные по силе команды, но лучший игрок - у Денвера, лучший клатчер- у Денвера. Наггетс в 6
а лучший тренер- у Миннисоты
0
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0
Почему вам нравится этот пельмяш Йокич? Какая тут эстетика?
+2
-2
0
За семь клатчевых матчей. Хочу видеть битву
+1
-1
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Ответ AlphaBeast
Чтобы Таунс в среднем 5 минут играл? Мне кажется, что Таунса надо вешать на Гордона и сказать просто стой и не отходи от него. А пусть Йокич делает что хочет с Руди и не дабл тимить его от Гордона. Хз зачем надо вешать Таунса на Йокича, но ладно.
Таунс на периметре будет против Йокича, чтобы Руди мог страховать в краске. Гордон не снайпер его можно и бросать иногда
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Ответ Забыл свое имя
В защите Таунс будет с Йокичем играть. Гобер на Гордоне, в предыдущих матчах так было и вряд ли тут что-то поменяется
Чтобы Таунс в среднем 5 минут играл? Мне кажется, что Таунса надо вешать на Гордона и сказать просто стой и не отходи от него. А пусть Йокич делает что хочет с Руди и не дабл тимить его от Гордона.
Хз зачем надо вешать Таунса на Йокича, но ладно.
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Денвер, чисто на опыте.
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По моему мнению обе команды достойны финала нба, обоих бы Бостон не сдюжил, при прочих равных
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Ответ The_Enot
Йокич против Гобера, кто кого? Увидим!
Всмысле кто кого? Очевидно что Йокич размажет Гобера. Вопрос ли в том сможет ли Гобер понизить эффективность Йокича. Этого будет достаточно, чтобы иметь возможность пройти Наггетс.
+2
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Проход Денвера ! 🏀
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-1
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За красивый баскетбол и немного лично за Александра-Уокера
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У Денвера есть Никола и Джамал и они выглядят на данный момент сильнее любых 2 игроков от Миннесоты + у них тренер травмирован. Йокича в принципе никогда не мог лимитировать Гобер сомнительно что что-то изменится, но серия будет интересная все таки Миннесота более ровная команда. Пока рано делать выводы надо хоть 1 матч посмотреть, но если все в строю то Денвер проходит дальше если нет то у Волков есть неплохие шансы на проход.
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Мне кажется тут главная роль в серии ляжет на Эдвардса, и я имею в виду, чтобы он наоборот грамотно двигал мяч, находил свободных партнеров, тогда все у Миннесоты сложится. Если начнет геройствовать и играть в хиробол, то Денвер заберет. Наслаждаемся отличным баскетболом!
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