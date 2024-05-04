НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Миннесоту» в первом матче второго раунда

Сегодня пройдет первый матч в серии 2-го раунда плей-офф НБА.

Действующий чемпион « » примет «Миннесоту».

Второй раунд (до четырех побед)

Первые матчи

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.