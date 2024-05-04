НБА. Плей-офф. «Денвер» примет «Миннесоту» в первом матче второго раунда
Сегодня пройдет первый матч в серии 2-го раунда плей-офф НБА.
Действующий чемпион «Денвер» примет «Миннесоту».
Второй раунд (до четырех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 5 мая, 02.00, «Ball Arena»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хочу 2 подряд для Йокича и Мюррея, чтобы не осталось аргументов против обоих.Надеюсь, наггетс подлечились, потому что иначе у них могут быть серьезные проблемы.
Черт, и не исправить уже))
Чонси там с 2000 по 2002й пылил..
По следам Гарнетта и Биллапса💪🏼
Лесными тропами миннесотскими.
Увидим!
Хз зачем надо вешать Таунса на Йокича, но ладно.