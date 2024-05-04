Кирк Голдсберри и Райен Руссилло обсудили лучшую возможную пятерку из действующих игроков НБА

Теги Леброн Джеймс Денвер Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Миннесота Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Яннис Адетокумбо Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Кирк Голдсберри и Райен Руссилло собрали свою идеальную стартовую пятерку.

Эксперты провели мысленный эксперимент с участием действующих игроков НБА, ориентируясь на их игровые и лидерские качества, без учета текущих достижений команд.

В вариант аналитика Голдсберри вошли: разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.

В версии Райена Руссилло в состав вместо Леброна Джеймса попал Энтони Эдвардс из «Миннесоты». В передней линии журналист The Ringer предпочел увидеть связку Вембаньямы с Николой Йокичем («Денвер»).

«Возможно, наша передняя линия будет лучше, если я заменю Вембаньяму на Йокича и мы оставим Янниса. Потому что Яннис – лучший страхующий в обороне. Как Серж Ибака рядом со Стивеном Адамсом. Его можно поставить вместе с менее мобильным «большим». Если в моей группе и есть слабое место – это преждевременная уверенность в Вембаньяме. Йокич – более надежный вариант, к тому же он весьма успешен», – прокомментировал свой  выбор Голдсберри.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Forza
Я просто напомню, что в сезоне 19-20 ГСВ со Стефом Карри заняли последнее место на Западе. Состав у ГСВ тогда был лучше чем у Спёрс сейчас.
Только Стефан сыграл только 5 матчей в том сезоне
+4
0
+4
Яннис как был деревянным, так и остался, только ещё и характер испортился. ЛеБрон старый, хоть ещё и топ, на весь матч не хватает,в четвертой встаёт. Кеша старый, хоть ещё и топ. Йокич без Мюррея - деньги на ветер совершенно. Кавай совсем закончился, Эмбиид здоровым не бывает, Тейтум так на суперзвездный уровень и не вышел, в розыгрыш не умеет, в решающие моменты все ещё лажает. Брансон вспышка, весьма вероятно сдуется как Айзея в свое время, Халибертон даже в своей команде второй-третий лучший игрок, Джордж и Батлер сдали, Лиллард все та же пулялка, только ещё и стареющая. Вембаньянма сырой фрик с кучей ошибок, Сабонис читер статы без защиты и броска, Зайон прямолинейный травмат, Букер мусорка бесхарактерная, Митчелл ни рыба, ни мясо как всегда, Сиакам хороший парень и умелый, но до уровня главных топов не дотянет никогда по таланту и близко. Дэвис играет по настроению.

Короче, максимум Эдвардс, ШГА и Дончич, но первый дубоват и рано зазнался, второй сыроват, а третий пухловат и половину сил тратит на нытье судьям.

В общем, слабовата эта ваша НБА, не то, что раньше, вот у нас во дворе мужики играют, вот то да, а это тьфу
+3
-1
+2
Ох уж этот Витёк, в супер пятерки включают, МВП предвещают, Зал Славы уже обеспечили, жаль, что команда стоит на месте и всё также борется за первый пик)
+2
-1
+1
Ответ Forza
Я просто напомню, что в сезоне 19-20 ГСВ со Стефом Карри заняли последнее место на Западе. Состав у ГСВ тогда был лучше чем у Спёрс сейчас.
Красиво перевернул факты))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий