Кирк Голдсберри и Райен Руссилло обсудили лучшую возможную пятерку из действующих игроков НБА

Кирк Голдсберри и Райен Руссилло собрали свою идеальную стартовую пятерку.

Эксперты провели мысленный эксперимент с участием действующих игроков , ориентируясь на их игровые и лидерские качества, без учета текущих достижений команд.

В вариант аналитика Голдсберри вошли: разыгрывающий « » , защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, форвард « » , форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.

В версии Райена Руссилло в состав вместо Леброна Джеймса попал Энтони Эдвардс из «Миннесоты». В передней линии журналист The Ringer предпочел увидеть связку Вембаньямы с Николой Йокичем («Денвер»).

«Возможно, наша передняя линия будет лучше, если я заменю Вембаньяму на Йокича и мы оставим Янниса. Потому что Яннис – лучший страхующий в обороне. Как Серж Ибака рядом со Стивеном Адамсом. Его можно поставить вместе с менее мобильным «большим». Если в моей группе и есть слабое место – это преждевременная уверенность в Вембаньяме. Йокич – более надежный вариант, к тому же он весьма успешен», – прокомментировал свой выбор Голдсберри.