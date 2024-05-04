Кирк Голдсберри и Райен Руссилло обсудили лучшую возможную пятерку из действующих игроков НБА
Кирк Голдсберри и Райен Руссилло собрали свою идеальную стартовую пятерку.
Эксперты провели мысленный эксперимент с участием действующих игроков НБА, ориентируясь на их игровые и лидерские качества, без учета текущих достижений команд.
В вариант аналитика Голдсберри вошли: разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.
В версии Райена Руссилло в состав вместо Леброна Джеймса попал Энтони Эдвардс из «Миннесоты». В передней линии журналист The Ringer предпочел увидеть связку Вембаньямы с Николой Йокичем («Денвер»).
«Возможно, наша передняя линия будет лучше, если я заменю Вембаньяму на Йокича и мы оставим Янниса. Потому что Яннис – лучший страхующий в обороне. Как Серж Ибака рядом со Стивеном Адамсом. Его можно поставить вместе с менее мобильным «большим». Если в моей группе и есть слабое место – это преждевременная уверенность в Вембаньяме. Йокич – более надежный вариант, к тому же он весьма успешен», – прокомментировал свой выбор Голдсберри.
Короче, максимум Эдвардс, ШГА и Дончич, но первый дубоват и рано зазнался, второй сыроват, а третий пухловат и половину сил тратит на нытье судьям.
В общем, слабовата эта ваша НБА, не то, что раньше, вот у нас во дворе мужики играют, вот то да, а это тьфу