«Посмотрим, сыграет ли он в первом матче». Кавай Ленард принял участие в тренировке «Клипперс»
Кавай Ленард сделал важный шаг к возвращению в состав .
Во вторник форвард «Клипперс» принял участие в первой тренировке команды перед плей-офф, занимаясь с ограничениями.
Ленард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата из-за воспаления хирургически восстановленного правого колена.
«Не полностью, но он будет участвовать в тренировке. Он проведет четверть от всего занятия.
Первая игра с «Далласом»? Посмотрим, сыграет ли он», – сказал главный тренер калифорнийцев Тайрон Лю перед тренировкой.
Джеймс Харден, который пропустил три из четырех последних матчей регулярного чемпионата из-за воспаления правой стопы, по словам Лю, должен был тренироваться в полноценном режиме.