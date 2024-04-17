«Посмотрим, сыграет ли он в первом матче». Кавай Ленард принял участие в тренировке «Клипперс»

Теги травмы Тайрон Лю Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард сделал важный шаг к возвращению в состав .

Во вторник форвард «Клипперс» принял участие в первой тренировке команды перед плей-офф, занимаясь с ограничениями.

Ленард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата из-за воспаления хирургически восстановленного правого колена.

«Не полностью, но он будет участвовать в тренировке. Он проведет четверть от всего занятия.

Первая игра с «Далласом»? Посмотрим, сыграет ли он», – сказал главный тренер калифорнийцев Тайрон Лю перед тренировкой.

Джеймс Харден, который пропустил три из четырех последних матчей регулярного чемпионата из-за воспаления правой стопы, по словам Лю, должен был тренироваться в полноценном режиме.

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