Тайрон Лю: «У «Клипперс» закончилось топливо»
Тайрон Лю назвал причины вылета «Клипперс» в 1-м раунде плей-офф.
Калифорнийцы в шести матчах уступили «Мэверикс».
«Сезон для нас завершен, и это шок. У нас закончилось топливо. Когда вы устаете и вам не хватает сил, в первую очередь это сказывается на ментальной составляющей.
Наша команда допустила много психологических ошибок в обороне в первой четверти и первой половине шестого матча.
У нас закончилось топливо... но если говорить в целом, я горжусь своими ребятами. Когда я буду вспоминать этот сезон, то буду думать о том, как мы пробивались в плей-офф, то наше ускорение по ходу чемпионата. Нам удалось сделать нечто особенное.
Мне остается лишь задаваться вопросами из серии «а что, если бы». Как бы все сложилось, если бы «Клипперс» оставались здоровыми, могли полноценно полагаться на Кавая Ленарда и Пола Джорджа?» – заявил главный тренер «Клипперс».
В итоге за эти 5 лет Окс успели в по заскочить, посливать, собрать новую супер команду, стать лидерами запада , выйти во второй раунд, пока Лак все эти годы в 1-м раунде тусуются под видом "контейнера"
Ах да Лак ещё полярда налогов за все это время заплатили и в ближайшее время ничего не изменится. Эталонное руководство от Балмера