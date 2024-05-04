Тайрон Лю: «У «Клипперс» закончилось топливо»

Теги Тайрон Лю Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Тайрон Лю назвал причины вылета «Клипперс» в 1-м раунде плей-офф.

Калифорнийцы в шести матчах уступили «Мэверикс».

«Сезон для нас завершен, и это шок. У нас закончилось топливо. Когда вы устаете и вам не хватает сил, в первую очередь это сказывается на ментальной составляющей.

Наша команда допустила много психологических ошибок в обороне в первой четверти и первой половине шестого матча.

У нас закончилось топливо... но если говорить в целом, я горжусь своими ребятами. Когда я буду вспоминать этот сезон, то буду думать о том, как мы пробивались в плей-офф, то наше ускорение по ходу чемпионата. Нам удалось сделать нечто особенное.

Мне остается лишь задаваться вопросами из серии «а что, если бы». Как бы все сложилось, если бы «Клипперс» оставались здоровыми, могли полноценно полагаться на Кавая Ленарда и Пола Джорджа?» – заявил главный тренер «Клипперс».

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10 комментариев
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Помню, как 5 лет назад я проснулся и увидел новость о том, что PG обменян в ЛаК. Тогда для меня это был шок. Казалось, что Окла теперь надолго в болоте, а Лак в ближайшие 3 года возьмут титул.
В итоге за эти 5 лет Окс успели в по заскочить, посливать, собрать новую супер команду, стать лидерами запада , выйти во второй раунд, пока Лак все эти годы в 1-м раунде тусуются под видом "контейнера"
Ах да Лак ещё полярда налогов за все это время заплатили и в ближайшее время ничего не изменится. Эталонное руководство от Балмера
+6
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+6
Кавай неплохо так на 176 лямов Парусных развёл. Это как девушка, которая надеется, что в этот раз мужик точно возьмётся за ум и бросит пить. Так и тут, уж в 2025 Кавай точно доживёт до мая, ух тогда берегись НБА!
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+3
До этого у Финикса тоже видимо закончилась солнечная энергия))
+1
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+1
Ответ BBMSK2021
Помню, как 5 лет назад я проснулся и увидел новость о том, что PG обменян в ЛаК. Тогда для меня это был шок. Казалось, что Окла теперь надолго в болоте, а Лак в ближайшие 3 года возьмут титул. В итоге за эти 5 лет Окс успели в по заскочить, посливать, собрать новую супер команду, стать лидерами запада , выйти во второй раунд, пока Лак все эти годы в 1-м раунде тусуются под видом "контейнера" Ах да Лак ещё полярда налогов за все это время заплатили и в ближайшее время ничего не изменится. Эталонное руководство от Балмера
Только причем тут Балмер? )
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Клипперс — это команда-позор.
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Тут даже самый востребованный тренер НБА бессилен.
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Ответ Дмитрий Максимов
Только причем тут Балмер? )
Мимо проходил, либо он владелец ЛАК
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Ответ BBMSK2021
Помню, как 5 лет назад я проснулся и увидел новость о том, что PG обменян в ЛаК. Тогда для меня это был шок. Казалось, что Окла теперь надолго в болоте, а Лак в ближайшие 3 года возьмут титул. В итоге за эти 5 лет Окс успели в по заскочить, посливать, собрать новую супер команду, стать лидерами запада , выйти во второй раунд, пока Лак все эти годы в 1-м раунде тусуются под видом "контейнера" Ах да Лак ещё полярда налогов за все это время заплатили и в ближайшее время ничего не изменится. Эталонное руководство от Балмера
3 года назад они в финале конфы играли
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