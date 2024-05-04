Тайрон Лю: «У «Клипперс» закончилось топливо»

Тайрон Лю назвал причины вылета «Клипперс» в 1-м раунде плей-офф.

Калифорнийцы в шести матчах уступили «Мэверикс».

«Сезон для нас завершен, и это шок. У нас закончилось топливо. Когда вы устаете и вам не хватает сил, в первую очередь это сказывается на ментальной составляющей.

Наша команда допустила много психологических ошибок в обороне в первой четверти и первой половине шестого матча.

У нас закончилось топливо... но если говорить в целом, я горжусь своими ребятами. Когда я буду вспоминать этот сезон, то буду думать о том, как мы пробивались в плей-офф, то наше ускорение по ходу чемпионата. Нам удалось сделать нечто особенное.

Мне остается лишь задаваться вопросами из серии «а что, если бы». Как бы все сложилось, если бы « » оставались здоровыми, могли полноценно полагаться на и ?» – заявил главный тренер «Клипперс».