Чендлер Парсонс: «Если бы у меня был драфт-пик прямо перед «Лейкерс», я бы использовал его на Бронни Джеймса, просто чтобы саботировать их планы»
Лу Уильямс и Чендлер Парсонс обсудили перспективы Бронни Джеймса на драфте НБА.
Лу Уильямс высоко оценил шанс сына Леброна Джеймса оказаться в «Лейкерс».
«Низкий риск, высокая награда. Бронни Джеймсу нужно 2-3 года, чтобы стать реальным игроком ротации клуба НБА. Если вы можете взять его в конце первого раунда драфта, в начале второго раунда, порадовать его отца, поместить его в систему, в которой нет необходимости приносить пользу сразу, все может сложиться.
Если есть драфт, на котором это можно сделать – это драфт-2024. При всем уважении к молодым парням, в этом году некого выбирать», – прокомментировал ситуацию Лу Уильямс.
«Если бы у меня был драфт-пик прямо перед «Лейкерс», я бы использовал его на Бронни Джеймса, просто чтобы саботировать эту схему.
Если бы он не был сыном Леброна, мы бы, конечно, его не обсуждали в контексте этих пиков. Но у него есть данные, габариты, способности. У него есть база, чтобы стать профессионалом.
Если вы команда с маленького рынка, вполне можно использовать эту возможность, чтобы подстегнуть интерес к себе. Продать атрибутику. Если ты генеральный менеджер команды, то никто не уволит тебя за этот выбор. С возможностью получить Леброна Джеймса.
Как сказал Лу, низкий риск, высокая награда», – добавил Чендлер Парсонс.
выбираешь Бронни и меняешь его на 2 пика Лейкерс которые в свою очередь не позволят им выменять звезду летом и не помогут подписать хорошего игрока с драфта в будущие времена
это реалистичный сценарий