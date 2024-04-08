Чендлер Парсонс: «Если бы у меня был драфт-пик прямо перед «Лейкерс», я бы использовал его на Бронни Джеймса, просто чтобы саботировать их планы»

Лу Уильямс и Чендлер Парсонс обсудили перспективы Бронни Джеймса на драфте НБА.

Лу Уильямс высоко оценил шанс сына Леброна Джеймса оказаться в «Лейкерс».

«Низкий риск, высокая награда. нужно 2-3 года, чтобы стать реальным игроком ротации клуба . Если вы можете взять его в конце первого раунда драфта, в начале второго раунда, порадовать его отца, поместить его в систему, в которой нет необходимости приносить пользу сразу, все может сложиться.

Если есть драфт, на котором это можно сделать – это драфт-2024. При всем уважении к молодым парням, в этом году некого выбирать», – прокомментировал ситуацию .

«Если бы у меня был драфт-пик прямо перед « », я бы использовал его на Бронни Джеймса, просто чтобы саботировать эту схему.

Если бы он не был сыном Леброна, мы бы, конечно, его не обсуждали в контексте этих пиков. Но у него есть данные, габариты, способности. У него есть база, чтобы стать профессионалом.

Если вы команда с маленького рынка, вполне можно использовать эту возможность, чтобы подстегнуть интерес к себе. Продать атрибутику. Если ты генеральный менеджер команды, то никто не уволит тебя за этот выбор. С возможностью получить .

Как сказал Лу, низкий риск, высокая награда», – добавил Чендлер Парсонс.