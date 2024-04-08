Чендлер Парсонс: «Если бы у меня был драфт-пик прямо перед «Лейкерс», я бы использовал его на Бронни Джеймса, просто чтобы саботировать их планы»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Лу Уильямс НБА драфт НБА Чендлер Парсонс Бронни Джеймс Баскетбол

Лу Уильямс и Чендлер Парсонс обсудили перспективы Бронни Джеймса на драфте НБА.

Лу Уильямс высоко оценил шанс сына Леброна Джеймса оказаться в «Лейкерс».

«Низкий риск, высокая награда. Бронни Джеймсу нужно 2-3 года, чтобы стать реальным игроком ротации клуба НБА. Если вы можете взять его в конце первого раунда драфта, в начале второго раунда, порадовать его отца, поместить его в систему, в которой нет необходимости приносить пользу сразу, все может сложиться.

Если есть драфт, на котором это можно сделать – это драфт-2024. При всем уважении к молодым парням, в этом году некого выбирать», – прокомментировал ситуацию Лу Уильямс.

«Если бы у меня был драфт-пик прямо перед «Лейкерс», я бы использовал его на Бронни Джеймса, просто чтобы саботировать эту схему.

Если бы он не был сыном Леброна, мы бы, конечно, его не обсуждали в контексте этих пиков. Но у него есть данные, габариты, способности. У него есть база, чтобы стать профессионалом.

Если вы команда с маленького рынка, вполне можно использовать эту возможность, чтобы подстегнуть интерес к себе. Продать атрибутику. Если ты генеральный менеджер команды, то никто не уволит тебя за этот выбор. С возможностью получить Леброна Джеймса.

Как сказал Лу, низкий риск, высокая награда», – добавил Чендлер Парсонс.

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8 комментариев
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Ответ Максим Макеев
да как я говорил выбираешь Бронни и меняешь его на 2 пика Лейкерс которые в свою очередь не позволят им выменять звезду летом и не помогут подписать хорошего игрока с драфта в будущие времена
Может быть за Бронни помимо двух пиков первого раунда еще Дэвиса отдать? Раз уж вы решили настолько нереалистичные сценарии писать
+2
-1
+1
да как я говорил
выбираешь Бронни и меняешь его на 2 пика Лейкерс которые в свою очередь не позволят им выменять звезду летом и не помогут подписать хорошего игрока с драфта в будущие времена
+1
-1
0
Ответ Иван Кужилин
Может быть за Бронни помимо двух пиков первого раунда еще Дэвиса отдать? Раз уж вы решили настолько нереалистичные сценарии писать
тот же Эйндж меньше и не потребует
это реалистичный сценарий
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