Дарвин Хэм может возглавить другую команду НБА

Бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм может получить работу в другом клубе.

50-летний специалист по-прежнему рассматривается в лиге в качестве кандидата на пост главного тренера, сообщает инсайдер .

«Ожидается, что станет кандидатом на пост главного тренера в других клубах лиги, будь то в этом цикле или в будущем», – сказал Воджнаровски.

Хэм был уволен из « » после поражения от «Денвера» в первом раунде плей-офф (1-4).