Дарвин Хэм может возглавить другую команду НБА

Теги Лейкерс НБА Эдриан Воджнаровски Дарвин Хэм Баскетбол

Бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм может получить работу в другом клубе.

50-летний специалист по-прежнему рассматривается в лиге в качестве кандидата на пост главного тренера, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

«Ожидается, что Дарвин Хэм станет кандидатом на пост главного тренера в других клубах лиги, будь то в этом цикле или в будущем», – сказал Воджнаровски.

Хэм был уволен из «Лейкерс» после поражения от «Денвера» в первом раунде плей-офф (1-4).

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6 комментариев
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А может и не возглавить
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Ответ dafaka13
А может и не возглавить
Вы приняты аналитиком на espn! ;)
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главным его аргументом при подписании контракта будет "ну мы 2 раза проиграли Денверу в супер упорной борьбе, и это полностью моя заслуга!" так что ли?
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Лейкерс с Клиперс поменяются?
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ВАШИНГТОН ждет :-)
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Ясень пень, что может возглавить другую команду. Он ведь уволен и теперь как бы свободный агент. Главный вопрос, найдутся ли желающие подобрать его. По идее, какая-нибудь команда с молодежью без суперзвезд может и клюнет. Но с виду, по моим наблюдениям, он какой-то медлительный и немного апатичный что-ли..
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