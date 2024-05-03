Дарвин Хэм может возглавить другую команду НБА
Бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм может получить работу в другом клубе.
50-летний специалист по-прежнему рассматривается в лиге в качестве кандидата на пост главного тренера, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
«Ожидается, что Дарвин Хэм станет кандидатом на пост главного тренера в других клубах лиги, будь то в этом цикле или в будущем», – сказал Воджнаровски.
Хэм был уволен из «Лейкерс» после поражения от «Денвера» в первом раунде плей-офф (1-4).