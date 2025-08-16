Фото
Хуан Тоскано-Андерсон присоединился к «Триесту»

32-летний форвард продолжит карьеру в Италии.

«Триест» объявил о заключении контракта с Хуаном Тоскано-Андерсоном (198 см).

Тоскано-Андерсон является обладателем титула чемпиона НБА, который он завоевал вместе с «Голден Стэйт» в 2022 году. 

Всего за карьеру в американской лиге мексиканец провел 202 матча, выступая за «Уорриорс», «Лейкерс», «Юту» и «Сакраменто» и набирая в среднем 4,1 очка, 3 подбора и 1,8 передачи за 15,5 минуты на паркете. 

Прошлый сезон форвард провел в составе «Мехико» из G-лиги. В 26 матчах Тоскано-Андерсон приносил своей команде в среднем 17,2 очка, 7,4 подбора и 3,9 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Триеста»
