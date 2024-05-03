Дарвин Хэм – первый главный тренер «Лейкерс», не оставшийся на посту после выхода в плей-офф, со времен Фила Джексона

Теги Лейкерс Фил Джексон НБА Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера Дарвина Хэма.

Хэм стал первым главным тренером «Лейкерс», который вывел команду в плей-офф, но не остался на своем посту в следующем сезоне, со времен Фила Джексона (2011).

«Лейкерс» вышли в плей-офф с 7-м номером посева после победы над «Новым Орлеаном» в плей-ин. В первом раунде команда Хэма проиграла «Денверу» в серии со счетом 1-4.

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5 комментариев
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В ЛАЛ Леброна всегда два козла. Один the G.O.A.T, второй scape goat.
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Список тренеров, которые тренировали ЛАЛ в постджексоновскую эпоху (2011 - по настоящее время):
Майк Браун
Майкл Д’Антони
Байрон Скотт
Люк Уолтон
Френк Фогель
Дарвин Хэм
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Сделали из него крайнего
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Ответ xamer 9
Список тренеров, которые тренировали ЛАЛ в постджексоновскую эпоху (2011 - по настоящее время): Майк Браун Майкл Д’Антони Байрон Скотт Люк Уолтон Френк Фогель Дарвин Хэм
ну если серьезно то из всех этих людей тренерами там только Фогель и Антони могут считаться, и один таки взял чемпионство а второй просто тогда оказался не в то время и не в том месте (а Лейкерс времен Антони это реально не то место где любой тренер хотел бы оказаться, со всеми их семейными разборками тогда)
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Ответ bionicman
ну если серьезно то из всех этих людей тренерами там только Фогель и Антони могут считаться, и один таки взял чемпионство а второй просто тогда оказался не в то время и не в том месте (а Лейкерс времен Антони это реально не то место где любой тренер хотел бы оказаться, со всеми их семейными разборками тогда)
Майк Браун не тренер? Запад слишком силен, даже ГСВ со Стивом Керром пролетели мимо плей-офф, а Браун неплохо работает с Сакраменто. Их концовка сезона надломила, особенно травмы, иначе бы вместо Финикса напрямую прошли (те кстати наоборот вылечились к концовке сезона).
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