Дарвин Хэм – первый главный тренер «Лейкерс», не оставшийся на посту после выхода в плей-офф, со времен Фила Джексона

«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера Дарвина Хэма.

Хэм стал первым главным тренером « », который вывел команду в плей-офф, но не остался на своем посту в следующем сезоне, со времен (2011).

«Лейкерс» вышли в плей-офф с 7-м номером посева после победы над «Новым Орлеаном» в плей-ин. В первом раунде команда проиграла «Денверу» в серии со счетом 1-4.