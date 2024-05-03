Дарвин Хэм – первый главный тренер «Лейкерс», не оставшийся на посту после выхода в плей-офф, со времен Фила Джексона
«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера Дарвина Хэма.
Хэм стал первым главным тренером «Лейкерс», который вывел команду в плей-офф, но не остался на своем посту в следующем сезоне, со времен Фила Джексона (2011).
«Лейкерс» вышли в плей-офф с 7-м номером посева после победы над «Новым Орлеаном» в плей-ин. В первом раунде команда Хэма проиграла «Денверу» в серии со счетом 1-4.
Майк Браун
Майкл Д’Антони
Байрон Скотт
Люк Уолтон
Френк Фогель
Дарвин Хэм