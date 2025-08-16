  • Спортс
  • Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»

Владелец «Финикса» заявил, что больше не намерен оставаться в тени.

«Я буду вовлечен в процесс, это точно. И если кому-то это не нравится, что ж, тогда им, наверное, не стоит болеть за «Санс» или «Меркури». Первые пару лет мы пробовали делать все немного по-другому, но теперь я буду действовать так, как считаю нужным», – заявил Ишбиа.

Бизнесмен приобрел «Финикс» за 4 миллиарда долларов в 2022 году. Лучшим результатом «Санс» за 3 сезона является полуфинал Запада в 2023 году.

