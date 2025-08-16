  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джефф Тиг: «Не думаю, что Дюрэнт может взять сомнительную команду и поднять ее на определенный уровень»
0

Джефф Тиг: «Не думаю, что Дюрэнт может взять сомнительную команду и поднять ее на определенный уровень»

Тиг считает, что форвард «Хьюстона» не делает своих партнеров лучше.

«Вы знаете, как я отношусь к Кевину Дюрэнту. Я считаю его одним из лучших игроков в истории. Но я не думаю, что он может взять сомнительную команду и поднять этих парней на определенный уровень», – заявил Тиг.

Кевин Дюрэнт является двукратным чемпионом, 15-кратным участником Матча всех звезд и 11-кратным членом символических сборных НБА.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoКевин Дюрэнт
logoДжефф Тиг
logoХьюстон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бренд Дончича, хобби Йокича, чемпионство «Шарлотт» – разбираем победителей этого лета в НБА
52 минуты назад
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
2сегодня, 06:16Видео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
10сегодня, 05:33
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
4сегодня, 06:40
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
2сегодня, 06:16Видео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
10сегодня, 05:33
Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале
2сегодня, 05:11
Женская НБА. 30 очков и 16 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Индиана» уступила «Вашингтону» и другие результаты
сегодня, 04:33
«Майами» обменял Хэйвуда Хайсмита в «Бруклин»
9вчера, 23:01
Товарищеские матчи. Словения уступила Литве, Сербия обыграла Чехию и другие результаты
6вчера, 20:30
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
11вчера, 16:35Фото
Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии
вчера, 16:07
Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
8вчера, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Никола Йокич заставил Николу Топича поприветствовать всю скамейку после замены
9 минут назадВидео
«Денвер» наймет Майка Мозера и Чейза Буфорда в качестве ассистентов главного тренера
52 минуты назад
«Бостон» подписал двусторонний контракт с Амари Уильямсом
сегодня, 07:05
«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
сегодня, 05:48
Майкл Бизли стал двукратным MVP лиги BIG3
1вчера, 17:14Фото
«Валенсия» подписала члена защитной сборной G-лиги Исаака Ногеса
вчера, 16:56Фото
Светислав Пешич: «Больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича»
вчера, 15:12
Санти Альдама рискует пропустить Евробаскет из-за травмы
вчера, 14:50
«Енисей» представил новый логотип
вчера, 14:30Фото
Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»
вчера, 09:26