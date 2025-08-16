Джефф Тиг: «Не думаю, что Дюрэнт может взять сомнительную команду и поднять ее на определенный уровень»
Тиг считает, что форвард «Хьюстона» не делает своих партнеров лучше.
«Вы знаете, как я отношусь к Кевину Дюрэнту. Я считаю его одним из лучших игроков в истории. Но я не думаю, что он может взять сомнительную команду и поднять этих парней на определенный уровень», – заявил Тиг.
Кевин Дюрэнт является двукратным чемпионом, 15-кратным участником Матча всех звезд и 11-кратным членом символических сборных НБА.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
