  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
8

В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта

Стали известны детали несостоявшейся сделки между «Санс» и «Хит».

По информации журналиста Барри Джексона из Miami Herald, флоридский клуб хотел заполучить себе Кевина Дюрэнта и Коди Мартина, отдав взамен Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта.

Ранее Шэмс Чарания сообщал, что «Финикс» хотел получить от «Майами» кого-то из пары Уиггинс/Розир, Хайсмита, Хакеса, 20-й пик, право на обмен пиками и Николу Йовича.

Эта сделка не состоялась, и Кевин Дюрэнт в итоге стал игроком «Хьюстона», а «Санс» получили Джейлена Грина, Диллона Брукса и 10-й пик драфта (Хаман Малуач). 

Под своим 20-м выбором «Хит» взяли на драфте Каспараса Якучиониса.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Барри Джексона в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoКаспарас Якучионис
logoКоди Мартин
logoХайме Хакес
logoДиллон Брукс
logoХэйвуд Хайсмит
logoТерри Розир
logoХаман Малуач
logoДжейлен Грин
logoФиникс
logoЭндрю Уиггинс
logoМайами
logoНБА
logoНикола Йович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6вчера, 05:27
Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта
14 августа, 05:51
Кевин Дюрэнт – болельщику: «Подобное неуважение – это особенность интернета. В реальной жизни вы все боитесь»
1813 августа, 06:53
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
8 минут назад
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
32 минуты назадВидео
Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале
1сегодня, 05:11
Женская НБА. 30 очков и 16 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Индиана» уступила «Вашингтону» и другие результаты
сегодня, 04:33
«Майами» обменял Хэйвуда Хайсмита в «Бруклин»
8вчера, 23:01
Товарищеские матчи. Словения уступила Литве, Сербия обыграла Чехию и другие результаты
6вчера, 20:30
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
11вчера, 16:35Фото
Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии
вчера, 16:07
Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
8вчера, 15:50
Лука Дончич пропустит товарищеский матч против сборной Литвы
2вчера, 15:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
сегодня, 05:48
Майкл Бизли стал двукратным MVP лиги BIG3
1вчера, 17:14Фото
«Валенсия» подписала члена защитной сборной G-лиги Исаака Ногеса
вчера, 16:56Фото
Светислав Пешич: «Больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича»
вчера, 15:12
Санти Альдама рискует пропустить Евробаскет из-за травмы
вчера, 14:50
«Енисей» представил новый логотип
вчера, 14:30Фото
Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»
вчера, 09:26
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6вчера, 05:27
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
214 августа, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
14 августа, 16:26