В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
Стали известны детали несостоявшейся сделки между «Санс» и «Хит».
По информации журналиста Барри Джексона из Miami Herald, флоридский клуб хотел заполучить себе Кевина Дюрэнта и Коди Мартина, отдав взамен Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта.
Ранее Шэмс Чарания сообщал, что «Финикс» хотел получить от «Майами» кого-то из пары Уиггинс/Розир, Хайсмита, Хакеса, 20-й пик, право на обмен пиками и Николу Йовича.
Эта сделка не состоялась, и Кевин Дюрэнт в итоге стал игроком «Хьюстона», а «Санс» получили Джейлена Грина, Диллона Брукса и 10-й пик драфта (Хаман Малуач).
Под своим 20-м выбором «Хит» взяли на драфте Каспараса Якучиониса.
