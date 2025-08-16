В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта

Стали известны детали несостоявшейся сделки между «Санс» и «Хит».

По информации журналиста Барри Джексона из Miami Herald, флоридский клуб хотел заполучить себе Кевина Дюрэнта и Коди Мартина , отдав взамен Эндрю Уиггинса , Терри Розира , Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта.

Ранее Шэмс Чарания сообщал, что «Финикс » хотел получить от «Майами» кого-то из пары Уиггинс/Розир, Хайсмита, Хакеса, 20-й пик, право на обмен пиками и Николу Йовича.

Эта сделка не состоялась, и Кевин Дюрэнт в итоге стал игроком «Хьюстона», а «Санс» получили Джейлена Грина, Диллона Брукса и 10-й пик драфта (Хаман Малуач).

Под своим 20-м выбором «Хит» взяли на драфте Каспараса Якучиониса.