  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
0

«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26

5 клубов будут показывать на национальном телевидении реже остальных.

Всего по 2 игры «Нетс», «Пеликанс», «Джаз», «Рэпторс» и «Уизардс» смогут увидеть зрители национального телевидения США в следующем сезоне.

Болельщикам «Чикаго» и «Шарлотт» повезло немного больше – эти команды покажут трижды.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoБруклин
logoТоронто
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoШарлотт
logoЮта
logoЧикаго
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бруклин» Егора Дёмина проведет первый матч нового сезона против «Шарлотт»
12вчера, 08:44
Егор Дёмин: «Буква «Ё» – небольшая благодарность моему дедушке, который дорисовывал две точки в паспорте»
912 августа, 14:23
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
3411 августа, 08:46
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
8 минут назад
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
32 минуты назадВидео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
8сегодня, 05:33
Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале
1сегодня, 05:11
Женская НБА. 30 очков и 16 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Индиана» уступила «Вашингтону» и другие результаты
сегодня, 04:33
«Майами» обменял Хэйвуда Хайсмита в «Бруклин»
8вчера, 23:01
Товарищеские матчи. Словения уступила Литве, Сербия обыграла Чехию и другие результаты
6вчера, 20:30
Джейлен Брансон с отрывом лидирует по очкам в клатче за последние пять плей-офф
11вчера, 16:35Фото
Яннис Адетокумбо сыграет в товарищеской встрече Греции и Латвии
вчера, 16:07
Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
8вчера, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Бизли стал двукратным MVP лиги BIG3
1вчера, 17:14Фото
«Валенсия» подписала члена защитной сборной G-лиги Исаака Ногеса
вчера, 16:56Фото
Светислав Пешич: «Больше всего меня тревожит, сможем ли мы вообще задействовать Мицича»
вчера, 15:12
Санти Альдама рискует пропустить Евробаскет из-за травмы
вчера, 14:50
«Енисей» представил новый логотип
вчера, 14:30Фото
Вассилис Спанулис: «В субботу Яннис Адетокумбо начнет полноценные тренировки»
вчера, 09:26
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6вчера, 05:27
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
214 августа, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
14 августа, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
114 августа, 12:25