«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
5 клубов будут показывать на национальном телевидении реже остальных.
Всего по 2 игры «Нетс», «Пеликанс», «Джаз», «Рэпторс» и «Уизардс» смогут увидеть зрители национального телевидения США в следующем сезоне.
Болельщикам «Чикаго» и «Шарлотт» повезло немного больше – эти команды покажут трижды.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости