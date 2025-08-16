«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26

5 клубов будут показывать на национальном телевидении реже остальных.

Всего по 2 игры «Нетс», «Пеликанс», «Джаз», «Рэпторс» и «Уизардс» смогут увидеть зрители национального телевидения США в следующем сезоне.

Болельщикам «Чикаго » и «Шарлотт » повезло немного больше – эти команды покажут трижды.