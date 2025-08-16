Никола Йокич заставил Николу Топича поприветствовать всю скамейку после замены

Лидер сербов учит молодых, как надо вести себя в команде.

Во время товарищеского матча между командами Сербии и Чехии Николе Йокичу не понравилось, что Никола Топич сел на скамейку после замены, не дав «пять» всем членам команды. После замечания от Йокича 20-летний Топич сделал все, как подобает.

Сербы разгромили чехов – 113:84. Центровой «Денвера» отметился 12 очками, 4 подборами, 6 передачами и 2 перехватами, а защитник «Оклахомы» – 5 очками, 1 подбором и 4 передачами.