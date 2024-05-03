«Лейкерс» отправили в отставку Дарвина Хэма

Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера «Лейкерс».

В ближайшее время клуб начнет обширный поиск, в котором будут участвовать такие кандидаты, как Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон, Джей Джей Редик и Тайрон Лю, если станет доступен.

За два сезона Хэм добился результата 90-74. Под его руководством команда вышла в финал Западной конференции, одержала две победы в плей-ин и стала победителем внутрисезонного турнира.

«Лейкерс» проиграли «Денверу» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-4.

Согласно источникам, генеральный менеджер « » сообщил о своем решении по телефону.