«Лейкерс» отправили в отставку Дарвина Хэма
Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера «Лейкерс».
В ближайшее время клуб начнет обширный поиск, в котором будут участвовать такие кандидаты, как Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон, Джей Джей Редик и Тайрон Лю, если станет доступен.
За два сезона Хэм добился результата 90-74. Под его руководством команда вышла в финал Западной конференции, одержала две победы в плей-ин и стала победителем внутрисезонного турнира.
«Лейкерс» проиграли «Денверу» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-4.
Согласно источникам, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка сообщил Хэму о своем решении по телефону.
На Западе хоть дышать полегче будет.
Главное - при 3:1 в серии очень осторожно играть пятую(и последующие)игру(раскрыл архиватор шуток, он не подводит))
кто бы сомневался
>с составом, в котором третий лучший игрок команды Ривс, а второй- 40ка летний Леброн, отлетели в первом раунде от действующего и с вероятностью 90% будущего чемпиона
Да-да, проблема в Хэме. Очень забавно в свете того, что Фогеля, который строил всю игру от обороны, уволили через год после чемпионства, и того как раздали всю молодежь, которая в эту оборону и играла, заменив на пенсионный клуб задыхающийся возвращаясь на свою половину площадки. Потом дали недвусмысленно понять, что это именно игроков не устраивал тренер, потому что буквально через пару дней у игроков на примете оказался такой крутой и перспективный Хэм, за которого, если кто помнит, они сами и топили. Ну-ну, посмотрим, что в этот раз будет.