«Лейкерс» отправили в отставку Дарвина Хэма

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Роб Пелинка Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера «Лейкерс».

В ближайшее время клуб начнет обширный поиск, в котором будут участвовать такие кандидаты, как Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон, Джей Джей Редик и Тайрон Лю, если станет доступен.

За два сезона Хэм добился результата 90-74. Под его руководством команда вышла в финал Западной конференции, одержала две победы в плей-ин и стала победителем внутрисезонного турнира.

«Лейкерс» проиграли «Денверу» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-4.

Согласно источникам, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка сообщил Хэму о своем решении по телефону.

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60 комментариев
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Ну сейчас Реддиш, Хачимура, Принс, Рассел заиграют.
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Будет забавно, если они назначат Реддика, оставят Брона и они продолжат записывать свой подкаст
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Ответ Xellos Sama
Как удобно Лекоучу, можешь руководить и вертеть клуб как хочешь, а ответственности в проигрыше на тебе нету
Ни один баскетболист в мире не показывал ничего подобного в 39 лет, это, натурально, историческая херня, но пользователь спортса требует покаяния. 🤦🏻‍♂️
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+22
Надо сразу с драфта брать тренером Бронни. Семейные дела - с командой разберутся)
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ЛеУдивленноеЛицо
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Неожиданно (ну почти)
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Ну теперь-то точно попрет! Якорь отцеплен!
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Надо искать нового манекена
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И кто,если Док Риверс уже занят?
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Ответ Bergkamp007
Только Буденхольцер, всё остальное шляпа полная
А надо это Буденхольцеру?
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Козел нашелся очень быстро)
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Редика подпишут и подкасты с нового сезона будут прямо во время игр 😂
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Ответ Сергей Орлов
Ни один баскетболист в мире не показывал ничего подобного в 39 лет, это, натурально, историческая херня, но пользователь спортса требует покаяния. 🤦🏻‍♂️
Это он лидер Лейкерс? Он что нибудь сказал про проигрыш? Взял ответственность на себя? Просто про семью что-то сказал и все. Втихаря уволили тренера, не без причины конечно. Я уважаю Леброна за стабильность, но не поздравлять противника после проигрыша, 0 ответов после вылета в первом раунде. Он точно не лидер) Если возьмёт своего дружка по подкасты коучем, тогда большие вопросы к гоату
+12
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+5
Ответ Никита Анохин
Ну сейчас Реддиш, Хачимура, Принс, Рассел заиграют.
А как же Худ-Шифино, ты его в расчёт не берёшь? ))
+5
0
+5
Пока Лакерс думает, что проблемы в клозетах - это хорошо.

На Западе хоть дышать полегче будет.
+7
-2
+5
Это ничего не изменит в Lakers, на Хэма напрасно свесили всех собак
+9
-4
+5
Мне кажется Буденхольцер не захочет быть ручным тренером ЛеБрона, вроде бы есть самоуважение у человека, а вот Реддик идеальный кандидат для этого шапито
+5
-1
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Только Буденхольцер, всё остальное шляпа полная
+4
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+3
Ожидаемо..Конфликт «Звезда -тренер»,всегда уберут тренера
+3
0
+3
Камон Летсговича берите, меняйте Леброна с Девисом на будущие пики точёные и дрова копченые - и в плей-офф зайдёте точно!. Там уж, как повезёт, хуже, чем сейчас, вряд-ли будет.
Главное - при 3:1 в серии очень осторожно играть пятую(и последующие)игру(раскрыл архиватор шуток, он не подводит))
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Ответ AlphaBeast
Точно не ему брать ответственность за проигрыш в этом году. Он был лучшим игроком своей команды. Тем временем: ДиЛо (1 матч - 6 из 20, 1 из 9 трёшки, 3 матч - 0 из 7, 5 матч - 2 из 10 трёшки) Принс (5 матч - 0 из 5, глупый фол на трёшке) Хачимура (2 матч - 1 из 7, 5 матч - 6 из 15) Точно не из-за Леброна проиграли
Я не и говорю, что он провалился, как игрок. Он был великолепен. Он провалился, как тренер и лидер команды
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Ответ ID89
Комментарии удивляют. С чего вы защищаете Хэма? Он не тренер и не станет им уже
Людям плевать на Хэма. Им главное засрать Леброна
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Кто следующий козел отпущения, становись в очередь, Леброн выбирать будет. Ну серьёзно, заключают с Леброном новый контракт на 2 года, как со свободным агентом, берут на драфте сына Леброна, какие победные перспективы у этих ЛАЛ?
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жалко док уже занят
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виноват как обычно оказался "кто-то другой"
кто бы сомневался
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>Дошли до финала конференции и проиграли будущему чемпиону с составом откровенно куда более талантливым, чем у ЛАЛ
>с составом, в котором третий лучший игрок команды Ривс, а второй- 40ка летний Леброн, отлетели в первом раунде от действующего и с вероятностью 90% будущего чемпиона

Да-да, проблема в Хэме. Очень забавно в свете того, что Фогеля, который строил всю игру от обороны, уволили через год после чемпионства, и того как раздали всю молодежь, которая в эту оборону и играла, заменив на пенсионный клуб задыхающийся возвращаясь на свою половину площадки. Потом дали недвусмысленно понять, что это именно игроков не устраивал тренер, потому что буквально через пару дней у игроков на примете оказался такой крутой и перспективный Хэм, за которого, если кто помнит, они сами и топили. Ну-ну, посмотрим, что в этот раз будет.
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... В каждой новости про потенциального нового тренера фигурирует К. Атткинсон . Видимо будет только тогда , когда появится новый клуб в НБА. Хотя?Спасибо Лейкерс, за то ,что не даёте возможности расслабиться!
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Ответ Грозовая Тень
А надо это Буденхольцеру?
Заплатят миллионов 7 в год, почему бы и не пойти. Всё равно уволят через год. Год потерпеть и остаться с деньгами.
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Козёл отпущения.
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Ответ Вадим flanec
А как же Худ-Шифино, ты его в расчёт не берёшь? ))
Винсет будет третьей звездой в след. сезоне, скриньте
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