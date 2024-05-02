Журналист Йован Буха: «По последним слухам, «Лейкерс» планируют завершить сотрудничество с Дарвином Хэмом к концу недели»

Йован Буха прокомментировал будущее Дарвина Хэма в «Лейкерс».

«По последним слухам, « » планируют завершить сотрудничество с в ближайшее время, скорее всего, к концу недели, но возможно даже завтра. После чего начнется поиск нового тренера. Некоторые имена уже начали звучать», – заявил репортер.

Команда из Лос-Анджелеса окончила выступление в плей-офф-2024, проиграв действующим чемпионам «Наггетс» в первом раунде (1-4).

Мнения экспертов и журналистов касательно степени ответственности главного тренера Дарвина Хэма за неудачное выступление клуба разделились.