Журналист Йован Буха: «По последним слухам, «Лейкерс» планируют завершить сотрудничество с Дарвином Хэмом к концу недели»

Теги возможные переходы Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Йован Буха прокомментировал будущее Дарвина Хэма в «Лейкерс».

«По последним слухам, «Лейкерс» планируют завершить сотрудничество с Дарвином Хэмом в ближайшее время, скорее всего, к концу недели, но возможно даже завтра. После чего начнется поиск нового тренера. Некоторые имена уже начали звучать», – заявил репортер.

Команда из Лос-Анджелеса окончила выступление в плей-офф-2024, проиграв действующим чемпионам «Наггетс» в первом раунде (1-4).

Мнения экспертов и журналистов касательно степени ответственности главного тренера Дарвина Хэма за неудачное выступление клуба разделились.

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3 комментария
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Ну неужели...
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И Буденхольцера не позовешь из-за Вестхэма. Как кость в горле.
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Наконец-то тренер Лейкерс решил убрать Хэма, давно пора было убрать этого бесполезного скамеечника..
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