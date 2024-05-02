Скип Бэйлесс о Дарвине Хэме: «Не думаю, что Леброн Джеймс закатил бы такую же истерику в адрес Эрика Споэльстры»
Скип Бэйлесс высказал мнение о Дарвине Хэме.
«Дарвин должен уйти. Во-первых, это та деталь паззла, которую можно заменить без каких-либо проблем с платежкой и другими вещами. Просто сделали и все.
Я думаю, что он проделал достаточно хорошую работу, чтобы теоретически сохранить это место. В серии против «Денвера» они были близки в каждой игре. И часть этого относительного успеха лежит и на нем.
Проблема стала очевидной во время эмоционального всплеска Леброна Джеймса. Столько ярости и возмущения, направленного в сторону Хэма. Не думаю, что Леброн Джеймс закатил бы такую же истерику в адрес Эрика Споэльстры. Потому что необходимо работать над доверием и уважением.
Этот всплеск выглядел как последняя капля», – рассудил ведущий.
вы ПОСЛЕ КАЖДОГО СЕЗОНА причитаете про состав/тренера/пылинку, перед каждым сезоном воодушевленно нараспев ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ, а потом цикл повторяется
словно после Уолтона и Вогеля было непонятно, что Хэм - обычный подсадной для ЛеГМа. Ой блинн как так-то не получилось с Хэмом??? А я-то думал
Сняла решительно бюстгальтер - трусики
Казалось гордости уж нету сил
А, он достал тогда такой малюсенький
На что надеялся когда просил?! "
Леброн,не вини вечно других. Посмотри иногда в зеркало
Поэтому если и можно предъявить, то только судьям. Не вижу смысла предъявлять ни Леброну, ни Хэму