Скип Бэйлесс о Дарвине Хэме: «Не думаю, что Леброн Джеймс закатил бы такую же истерику в адрес Эрика Споэльстры»

Скип Бэйлесс высказал мнение о Дарвине Хэме.

« должен уйти. Во-первых, это та деталь паззла, которую можно заменить без каких-либо проблем с платежкой и другими вещами. Просто сделали и все.

Я думаю, что он проделал достаточно хорошую работу, чтобы теоретически сохранить это место. В серии против «Денвера» они были близки в каждой игре. И часть этого относительного успеха лежит и на нем.

Проблема стала очевидной во время эмоционального всплеска . Столько ярости и возмущения, направленного в сторону Хэма. Не думаю, что Леброн Джеймс закатил бы такую же истерику в адрес Эрика Споэльстры. Потому что необходимо работать над доверием и уважением.

Этот всплеск выглядел как последняя капля», – рассудил ведущий.