Скип Бэйлесс о Дарвине Хэме: «Не думаю, что Леброн Джеймс закатил бы такую же истерику в адрес Эрика Споэльстры»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Скип Бэйлесс Дарвин Хэм Баскетбол

Скип Бэйлесс высказал мнение о Дарвине Хэме.

«Дарвин должен уйти. Во-первых, это та деталь паззла, которую можно заменить без каких-либо проблем с платежкой и другими вещами. Просто сделали и все.

Я думаю, что он проделал достаточно хорошую работу, чтобы теоретически сохранить это место. В серии против «Денвера» они были близки в каждой игре. И часть этого относительного успеха лежит и на нем.

Проблема стала очевидной во время эмоционального всплеска Леброна Джеймса. Столько ярости и возмущения, направленного в сторону Хэма. Не думаю, что Леброн Джеймс закатил бы такую же истерику в адрес Эрика Споэльстры. Потому что необходимо работать над доверием и уважением.

Этот всплеск выглядел как последняя капля», – рассудил ведущий.

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9 комментариев
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Ответ Неназванный эксперт
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у вас лолкерсных какие-то беды с башкой

вы ПОСЛЕ КАЖДОГО СЕЗОНА причитаете про состав/тренера/пылинку, перед каждым сезоном воодушевленно нараспев ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ, а потом цикл повторяется

словно после Уолтона и Вогеля было непонятно, что Хэм - обычный подсадной для ЛеГМа. Ой блинн как так-то не получилось с Хэмом??? А я-то думал
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+10
Ну это сегодняшнему Спо, возможно, бы не закатил, а в Хитовый период, молодому Спо доставалось и от Брона, и от Уэйда.
+4
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+4
Ответ Неназванный эксперт
Комментарий скрыт
Не удивительно, что сжег после "оспорьте долбанный розыгрыш" трудно будет не удовлетворить запрос. Ты же видел как Дэвис и Леброн требовали пересмотра. Все постоянно наяривают на Леброна как он видит и читает игру, как комбинации всех команд знает, а тут что то не сообразил, но виноват Хэм, да.
+7
-3
+4
Ответ Answer1
Ну это сегодняшнему Спо, возможно, бы не закатил, а в Хитовый период, молодому Спо доставалось и от Брона, и от Уэйда.
Ну там за спиной Спо стоял Пэт, поэтому особо не повыпендриваешься.
+2
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У Леброна только один авторитет в нба кого он готов слушать и не закатывать истерикии. Это Леброн Джеймс.
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Кто б ему дал;)
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Частые истерики - это возраст... Почему у Леброна ( ни к обеду будет упомянуто имя его ) всегда виноваты все кто угодно, только ни он... Знаете, как в старом песенке "
Сняла решительно бюстгальтер - трусики
Казалось гордости уж нету сил
А, он достал тогда такой малюсенький
На что надеялся когда просил?! "
Леброн,не вини вечно других. Посмотри иногда в зеркало
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Ответ Илья Петров
Не удивительно, что сжег после "оспорьте долбанный розыгрыш" трудно будет не удовлетворить запрос. Ты же видел как Дэвис и Леброн требовали пересмотра. Все постоянно наяривают на Леброна как он видит и читает игру, как комбинации всех команд знает, а тут что то не сообразил, но виноват Хэм, да.
Ну тот "оспорьте розыгрыш" был в 4 матче, а в последнем матче тайм-аута не было из-за того что после 2 успешного челленджа он сгорает независимо от его успешности. А не возьми челленджи, клатча, вероятно, бы не было. Поэтому ошибок не вижу Хэма по поводу тайм-аутов в последнем матче.
Поэтому если и можно предъявить, то только судьям. Не вижу смысла предъявлять ни Леброну, ни Хэму
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