Чарльз Баркли: «Уверен, «Никс» и сами не знали, что Джейлен Брансон будет настолько хорош»

Чарльз Баркли похвалил Джейлена Брансона по итогам серии с «Сиксерс».

Разыгрывающий « » в четырех подряд матчах противостояния набирал 37 и более очков. Последний раз подобное удавалось легендарному Майклу Джордану в 1993 году.

в эфире повторил свою мысль о том, что подписание «Никс» Брансона носит исторический характер.

«Это была отличная серия между двумя командами из спортивных городов. Джоэл Эмбиид играл, несмотря на проблемы со здоровьем.

Мы стали свидетелями чего-то особенного. Когда я заявил, что Брансон – одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории , то меня называли сумасшедшим... Он не Леброн, не Кобе, не Кевин Дюрэнт – это игроки, которые входят в списки величайших за все время. Но вот так взять и подписать парня, которого никто... Уверен, «Никс» и сами не знали, что будет настолько хорош, когда давали ему контракт!

Он провел потрясающую серию», – заявил Баркли.