Чарльз Баркли: «Уверен, «Никс» и сами не знали, что Джейлен Брансон будет настолько хорош»
Чарльз Баркли похвалил Джейлена Брансона по итогам серии с «Сиксерс».
Разыгрывающий «Нью-Йорка» в четырех подряд матчах противостояния набирал 37 и более очков. Последний раз подобное удавалось легендарному Майклу Джордану в 1993 году.
Баркли в эфире повторил свою мысль о том, что подписание «Никс» Брансона носит исторический характер.
«Это была отличная серия между двумя командами из спортивных городов. Джоэл Эмбиид играл, несмотря на проблемы со здоровьем.
Мы стали свидетелями чего-то особенного. Когда я заявил, что Брансон – одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА, то меня называли сумасшедшим... Он не Леброн, не Кобе, не Кевин Дюрэнт – это игроки, которые входят в списки величайших за все время. Но вот так взять и подписать парня, которого никто... Уверен, «Никс» и сами не знали, что Джейлен Брансон будет настолько хорош, когда давали ему контракт!
Он провел потрясающую серию», – заявил Баркли.