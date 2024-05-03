Чарльз Баркли: «Уверен, «Никс» и сами не знали, что Джейлен Брансон будет настолько хорош»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Чарльз Баркли похвалил Джейлена Брансона по итогам серии с «Сиксерс».

Разыгрывающий «Нью-Йорка» в четырех подряд матчах противостояния набирал 37 и более очков. Последний раз подобное удавалось легендарному Майклу Джордану в 1993 году.

Баркли в эфире повторил свою мысль о том, что подписание «Никс» Брансона носит исторический характер.

«Это была отличная серия между двумя командами из спортивных городов. Джоэл Эмбиид играл, несмотря на проблемы со здоровьем.

Мы стали свидетелями чего-то особенного. Когда я заявил, что Брансон – одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА, то меня называли сумасшедшим... Он не Леброн, не Кобе, не Кевин Дюрэнт – это игроки, которые входят в списки величайших за все время. Но вот так взять и подписать парня, которого никто... Уверен, «Никс» и сами не знали, что Джейлен Брансон будет настолько хорош, когда давали ему контракт!

Он провел потрясающую серию», – заявил Баркли.

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10 комментариев
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Нашел команду в которой ему верят и в которой он может раскрыться
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Никто не знал;)
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+3
Вдвойне круто, что Брансон сам сделал себя суперзвездой в "Никс". Это не история Кармело, который приходил сюда уже с громким именем. Тут был виден только гигантский потенциал... И боже, как он раскрылся, покорив один из главных городов на планете. Очень рад и за тренера Тибодо. Ведь его тоже до прихода в "Никс" как будто списали со счетов. Приятная команда, повторюсь, что кайфую от сильной команды в Нью-Йорке. Даже за тысячи километров от MSG чувствуется магия арены и местной культуры боления)
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я был в шоке, как и большинство, когда Никс отдали Барретта и Квикли после травмы Рэндла, но вскоре понял что тренерский штаб всё четко проанализировал - что можно их броски отдать Брансону, который был потрясающе эффективен и у которого наступил прайм. Ну и конечно после дриблингов Брансона у Харта и Дивиченцо и Богдановича и Беркса будет больше свободных трехочковых, с чем они великолепно справились. Вообще есть ли сейчас в лиге защитник, который может остановить Брансона?
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Ответ Chistian Jadson
Нашел команду в которой ему верят и в которой он может раскрыться
В которой ещё и бате дали работу)
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