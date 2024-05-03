Джоэл Эмбиид: «Возможно, если бы я сыграл лучше, мы бы победили, так что это моя вина»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Джоэл Эмбиид подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от нового чемпионата.

«Я бы мог играть лучше на протяжении всей серии. Возможно, если бы я сыграл лучше, мы бы победили, так что это моя вина. Мне нужно стать лучше. Как баскетболисту, как человеку, как лидеру. Затем вернуться в следующем сезоне и надеяться, что все остальное приложится.

В новом сезоне Тайриз Макси может сделать еще один шаг вперед, хотя и в этом играл на уровне символической пятерки. Надеюсь, он туда попадет. Но он может играть на уровне MVP в следующем году.

Еще у нас будет много свободных агентов, нам надо решить эти вопросы, кого-то сохранить, подписать новых ребят», – заявил центровой «Сиксерс».

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3 комментария
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Эмбиду текст что ли кто то написал?)
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Надеюсь тоже самое он скажет и на олимпиаде )
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Ответ Insamo217
Эмбиду текст что ли кто то написал?)
Макси
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