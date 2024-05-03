Джоэл Эмбиид: «Возможно, если бы я сыграл лучше, мы бы победили, так что это моя вина»

Джоэл Эмбиид подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от нового чемпионата.

«Я бы мог играть лучше на протяжении всей серии. Возможно, если бы я сыграл лучше, мы бы победили, так что это моя вина. Мне нужно стать лучше. Как баскетболисту, как человеку, как лидеру. Затем вернуться в следующем сезоне и надеяться, что все остальное приложится.

В новом сезоне может сделать еще один шаг вперед, хотя и в этом играл на уровне символической пятерки. Надеюсь, он туда попадет. Но он может играть на уровне MVP в следующем году.

Еще у нас будет много свободных агентов, нам надо решить эти вопросы, кого-то сохранить, подписать новых ребят», – заявил центровой «Сиксерс».