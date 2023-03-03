Чарльз Баркли: «Джейлен Брансон – одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА»

Теги Нью-Йорк НБА Чарльз Баркли Джейлен Брансон Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона одним из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории лиги.

«Джейлен Брансон, пожалуй, одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА. То, что он сделал в этом сезоне, имеет исторический характер.

Никто не знал, что Джейлен Брансон так хорош. Все думали, что ему переплатили.

Когда он заблистал в прошлом сезоне? Когда травмировался Лука. Никто в прошлом сезоне не говорил, что Джейлен Брансон станет успешным свободным агентом, но когда Лука получил травму, он показал, на что способен», – заявил Баркли.

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12 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ Caraxes
Ну и не поспоришь) Многие говорили, что Никс хотели звезду и в очередной раз её не получили. Но именно Брансон лучший игрок Никс в этом сезоне и тянет на статус Звезды)
Рендл, Баррет, примерно на уровне.

Но у каждого свои функции. Брансон привнёс характера (ещё очень Куикли прибавляет; как и Робинсон в защите).

Да и скамейка хорошая.
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Tim Timson
Ответ Caraxes
Ну и не поспоришь) Многие говорили, что Никс хотели звезду и в очередной раз её не получили. Но именно Брансон лучший игрок Никс в этом сезоне и тянет на статус Звезды)
лучший пожалуй Рэндл, но Брансон вписался очень хорошо. фактор отца сильно повлиял тоже думаю)
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...Quo Vadis...
Ответ Nightyork97
Раскрылся, потому что стал таскать мяч. В Далласе это невозможно с Дончичем, он поэтому и ушёл. В межсезонье Даллас повторил предложение Никс, но он отказался с пухлым делить мяч.
Он бы и с Дончичем хорошо играл.

Что и делал, в общем-то.
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...Quo Vadis...
Как будто кто-то говорил.

Но и такие висты раздавать тоже не стоит.)
Куча звёзд переходили, как свободные агенты.

НЙ очень неплохи в этом сезоне.
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xQcoW
Лучший пг за последние 8 лет, с тех пор как начал топить за никс. Было больно наблюдать за Кальдероном, Пэйтоном, Мудией, галловейями
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Бородатый пивовар
Ответ andrushapumba
Майами заполучившие с рынка Леброна, Уэйда и Боша: ну да, ну да, пошли мы куда подальше
Уэйда с рынка? Хм...
+5
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Король Лев
Ответ Caraxes
Ну и не поспоришь) Многие говорили, что Никс хотели звезду и в очередной раз её не получили. Но именно Брансон лучший игрок Никс в этом сезоне и тянет на статус Звезды)
Именно так.
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Nightyork97
Раскрылся, потому что стал таскать мяч. В Далласе это невозможно с Дончичем, он поэтому и ушёл. В межсезонье Даллас повторил предложение Никс, но он отказался с пухлым делить мяч.
+7
-2
+5
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andrushapumba
Майами заполучившие с рынка Леброна, Уэйда и Боша: ну да, ну да, пошли мы куда подальше
+12
-8
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Caraxes
Ну и не поспоришь)
Многие говорили, что Никс хотели звезду и в очередной раз её не получили. Но именно Брансон лучший игрок Никс в этом сезоне и тянет на статус Звезды)
+6
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Дмитрий Зибров
тут факт
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Эдуард Элверс
А ведь вправду он очень хорош, но У Никс нет хорошего ростера для побед в ПО
+4
-1
+3
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