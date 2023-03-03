Чарльз Баркли: «Джейлен Брансон – одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал разыгрывающего « » одним из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории лиги.

«Джейлен Брансон, пожалуй, одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА. То, что он сделал в этом сезоне, имеет исторический характер.

Никто не знал, что Джейлен Брансон так хорош. Все думали, что ему переплатили.

Когда он заблистал в прошлом сезоне? Когда травмировался Лука. Никто в прошлом сезоне не говорил, что Джейлен Брансон станет успешным свободным агентом, но когда Лука получил травму, он показал, на что способен», – заявил Баркли.

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