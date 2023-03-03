Чарльз Баркли: «Джейлен Брансон – одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона одним из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории лиги.
«Джейлен Брансон, пожалуй, одно из лучших приобретений с рынка свободных агентов в истории НБА. То, что он сделал в этом сезоне, имеет исторический характер.
Никто не знал, что Джейлен Брансон так хорош. Все думали, что ему переплатили.
Когда он заблистал в прошлом сезоне? Когда травмировался Лука. Никто в прошлом сезоне не говорил, что Джейлен Брансон станет успешным свободным агентом, но когда Лука получил травму, он показал, на что способен», – заявил Баркли.
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Но у каждого свои функции. Брансон привнёс характера (ещё очень Куикли прибавляет; как и Робинсон в защите).
Да и скамейка хорошая.
Что и делал, в общем-то.
Но и такие висты раздавать тоже не стоит.)
Куча звёзд переходили, как свободные агенты.
НЙ очень неплохи в этом сезоне.
Многие говорили, что Никс хотели звезду и в очередной раз её не получили. Но именно Брансон лучший игрок Никс в этом сезоне и тянет на статус Звезды)