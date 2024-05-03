Тобайас Харрис не набрал ни одного очка за 29 минут в 6-м матче с «Никс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Тобайас Харрис Баскетбол

Тобайас Харрис неудачно провел шестой матч против «Нью-Йорка».

Форвард «Филадельфии» вышел в стартовой пятерке и отыграл 29 минут, но не набрал ни одного очка.

Харрис совершил две попытки с игры и ни разу не подходил к линии. В его активе 4 подбора и 3 передачи.

«Сиксерс» уступили 115:118 и завершили выступление в сезоне (2-4).

Тобайас выходит на рынок свободных агентов в межсезонье-2024. За сезон-23/24 он заработал 39,3 миллиона долларов.

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11 комментариев
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Уважуха Тобайасу. Не стал в контрактный год из кожи вон лезть, чтобы выбить себе цифры получше.
Представляю, как после этой игры бомбанет у болельщиков Филы, когда ему лямов 20-25 выпишут года на 4))
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Его высказывание от прошлого лета:

"Рядовые фанаты «Сиксерс» - они бы уже обменяли меня на коробку печенья. Но они должны понимать, что в этом обмене они не получат форварда с ростом 205 сантиметров, который исполняет трёхочковые с эффективностью почти в 40%, который защищается против лучшего игрока команды соперников, который может набирать очки, прорываться в «краску» и играет 70+ игр каждый сезон".

Лишь дополню, что в этом обмене они бы получили печенье. Я бы сказал, что это была бы переплата за Харриса.
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Ответ пашу
Уважуха Тобайасу. Не стал в контрактный год из кожи вон лезть, чтобы выбить себе цифры получше. Представляю, как после этой игры бомбанет у болельщиков Филы, когда ему лямов 20-25 выпишут года на 4))
Хэррису 31 год, это стартовый игрок команды плей-офф с рабочими 17 очками за матч, какие 20-25 лямов на 4 года?
Когда я вижу подобного рода сообщения, я понимаю, что некоторые люди очень далеки от понимания контрактов в НБА и понимания ценности того или иного игрока на рынке. Минимум 70 на 3 года спокойно получит летом
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На рыбалку хотел, сейчас как раз карась клюёт)
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Полностью отработал каждый цент!💪
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не понимаю, как после всего он может смотреть в глаза партнёрам. Ужасная серия, полное исчезновение с площадки.
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Я тоже знаете ли очень люблю побегать в баскетбол. Но тот факт, что если Харриса обложить налогом 99,9% и он будет все равно зарабатывать больше чем я, меня очень сильно удручает 😥
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