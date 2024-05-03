Тобайас Харрис не набрал ни одного очка за 29 минут в 6-м матче с «Никс»
Тобайас Харрис неудачно провел шестой матч против «Нью-Йорка».
Форвард «Филадельфии» вышел в стартовой пятерке и отыграл 29 минут, но не набрал ни одного очка.
Харрис совершил две попытки с игры и ни разу не подходил к линии. В его активе 4 подбора и 3 передачи.
«Сиксерс» уступили 115:118 и завершили выступление в сезоне (2-4).
Тобайас выходит на рынок свободных агентов в межсезонье-2024. За сезон-23/24 он заработал 39,3 миллиона долларов.
Представляю, как после этой игры бомбанет у болельщиков Филы, когда ему лямов 20-25 выпишут года на 4))
"Рядовые фанаты «Сиксерс» - они бы уже обменяли меня на коробку печенья. Но они должны понимать, что в этом обмене они не получат форварда с ростом 205 сантиметров, который исполняет трёхочковые с эффективностью почти в 40%, который защищается против лучшего игрока команды соперников, который может набирать очки, прорываться в «краску» и играет 70+ игр каждый сезон".
Лишь дополню, что в этом обмене они бы получили печенье. Я бы сказал, что это была бы переплата за Харриса.
Когда я вижу подобного рода сообщения, я понимаю, что некоторые люди очень далеки от понимания контрактов в НБА и понимания ценности того или иного игрока на рынке. Минимум 70 на 3 года спокойно получит летом