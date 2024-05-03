Тобайас Харрис не набрал ни одного очка за 29 минут в 6-м матче с «Никс»

Тобайас Харрис неудачно провел шестой матч против «Нью-Йорка».

Форвард «Филадельфии» вышел в стартовой пятерке и отыграл 29 минут, но не набрал ни одного очка.

Харрис совершил две попытки с игры и ни разу не подходил к линии. В его активе 4 подбора и 3 передачи.

«Сиксерс» уступили 115:118 и завершили выступление в сезоне (2-4).

выходит на рынок свободных агентов в межсезонье-2024. За сезон-23/24 он заработал 39,3 миллиона долларов.