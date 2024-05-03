Том Тибодо о 46 минутах Джоша Харта: «Была мимолетная мысль заменить его во второй половине, но я сразу же забыл об этом»

Том Тибодо ответил на вопрос журналистов об игровом времени Джоша Харта .

В шестом матче серии с «Филадельфией» (118:115, 4-2) защитник отыграл 46 минут и не покидал площадку во второй половине.

«Я был далек от того, чтобы заменить его.

Хотя мимолетная мысль о замене во второй половине все же была, но я сразу же забыл об этом», – признался главный тренер «Никс».

В активе 16 очков, 14 подборов и 7 передач.

За 24 секунды до сирены защитник исполнил ключевой 3-очковый, выведя свою команду вперед (114:111).