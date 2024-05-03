Том Тибодо о 46 минутах Джоша Харта: «Была мимолетная мысль заменить его во второй половине, но я сразу же забыл об этом»
Том Тибодо ответил на вопрос журналистов об игровом времени Джоша Харта .
В шестом матче серии с «Филадельфией» (118:115, 4-2) защитник отыграл 46 минут и не покидал площадку во второй половине.
«Я был далек от того, чтобы заменить его.
Хотя мимолетная мысль о замене во второй половине все же была, но я сразу же забыл об этом», – признался главный тренер «Никс».
В активе Харта 16 очков, 14 подборов и 7 передач.
За 24 секунды до сирены защитник исполнил ключевой 3-очковый, выведя свою команду вперед (114:111).
Харт 46,3 (1 место в Лиге)
Брансон 43,8 (3 место)
Ануноби 41,7 (7 место)