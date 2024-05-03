Том Тибодо о 46 минутах Джоша Харта: «Была мимолетная мысль заменить его во второй половине, но я сразу же забыл об этом»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Том Тибодо НБА плей-офф Джош Харт Баскетбол

Том Тибодо ответил на вопрос журналистов об игровом времени Джоша Харта .

В шестом матче серии с «Филадельфией» (118:115, 4-2) защитник отыграл 46 минут и не покидал площадку во второй половине.

«Я был далек от того, чтобы заменить его.

Хотя мимолетная мысль о замене во второй половине все же была, но я сразу же забыл об этом», – признался главный тренер «Никс».

В активе Харта 16 очков, 14 подборов и 7 передач.

За 24 секунды до сирены защитник исполнил ключевой 3-очковый, выведя свою команду вперед (114:111).

 

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9 комментариев
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Дивинченцо отыграл вообще все 48 минут, и мысль о его замене видимо вообще не посещала Тиббса)
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Тибодо стремиться к победам, дороговато конечно порой обходится, но у него покамест получается
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Среднее время Никсов в этой серии
Харт 46,3 (1 место в Лиге)
Брансон 43,8 (3 место)
Ануноби 41,7 (7 место)
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Отыграть в таком темпе 46-48 минут без замен это жестко конечно, у пацанов конское здоровье )
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Например, на кого? Труп Алека Бёркса?
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джош баркли
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Конечно запруфить не смогу, но еще со времен ЛАЛ он мне нравился. молочага парень
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Ответ Chistian Jadson
Тибодо стремиться к победам, дороговато конечно порой обходится, но у него покамест получается
Иногда кажется, что игроки Нью Йорка действительно много играют. Но когда смотришь матч в лайве, то из за частных тайм аутов, пауз челленджей, каждые 3-4 минуты игры прерываются паузой на 2-3 минуты
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