42% билетов на шестой матч «Никс» в Филадельфии выкуплены фанатами «Нью-Йорка» по сообщению сервиса TickPick

Джоэл Эмбиид был недоволен количеством фанатов «Никс» на арене «Сиксерс».

По сообщению сервиса по продаже билетов TickPick, 42% мест на шестой матч серии первого раунда плей-офф выкуплен зрителями из и Нью-Джерси. 40% на данный момент остаются за фанатами из Пенсильвании и Делавэра.

«Никс» ведут в серии 3-2. Шестой матч может стать заключительным в противостоянии команд.