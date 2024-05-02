42% билетов на шестой матч «Никс» в Филадельфии выкуплены фанатами «Нью-Йорка» по сообщению сервиса TickPick
Джоэл Эмбиид был недоволен количеством фанатов «Никс» на арене «Сиксерс».
По сообщению сервиса по продаже билетов TickPick, 42% мест на шестой матч серии первого раунда плей-офф выкуплен зрителями из Нью-Йорка и Нью-Джерси. 40% на данный момент остаются за фанатами из Пенсильвании и Делавэра.
«Никс» ведут в серии 3-2. Шестой матч может стать заключительным в противостоянии команд.
А болельщики Никс пошли дальше и выкупили почти 9000 билетов от вместимости Уэллс Фарго центра для баскетбольных матчей )