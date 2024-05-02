Тайриз Макси совершил пробежку при реализации трехочкового за 25,4 секунды до конца основного времени 5-го матча с «Нью-Йорком»

НБА выпустила отчет о судействе в последние две минуты 5-й встречи «Никс» и «Сиксерс».

совершил пробежку перед трехочковым броском за 25,4 секунды до конца основного времени. Защитник «Филадельфии» реализовал дальний бросок и забросил штрафной в результате фола центрового . Розыгрыш принес «Сиксерс» 4 очка и стал ключевым в матче, позволив сократить отставание, а потом сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Отчет отметил еще три ошибки. « » должен был получить 0,4 секунды владения после блока перед окончанием основного времени. Разыгрывающий Джейлен должен был получить фол в нападении в эпизоде, в котором центровой «Сиксерс» нанес ему удар по голове. Форвард «Никс» не вышел за пределы площадки за 41,5 секунды до конца встречи.