Тайриз Макси совершил пробежку при реализации трехочкового за 25,4 секунды до конца основного времени 5-го матча с «Нью-Йорком»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА судьи Николя Батюм НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джош Харт Джейлен Брансон Митчелл Робинсон Тайриз Макси Баскетбол

НБА выпустила отчет о судействе в последние две минуты 5-й встречи «Никс» и «Сиксерс».

Тайриз Макси совершил пробежку перед трехочковым броском за 25,4 секунды до конца основного времени. Защитник «Филадельфии» реализовал дальний бросок и забросил штрафной в результате фола центрового Митчелла Робинсона. Розыгрыш принес «Сиксерс» 4 очка и стал ключевым в матче, позволив сократить отставание, а потом сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Отчет отметил еще три ошибки. «Нью-Йорк» должен был получить 0,4 секунды владения после блока Николя Батюма перед окончанием основного времени. Разыгрывающий Джейлен Брансон должен был получить фол в нападении в эпизоде, в котором центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид нанес ему удар по голове. Форвард «Никс» Джош Харт не вышел за пределы площадки за 41,5 секунды до конца встречи.

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6 комментариев
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"Джейлен Брансон должен был получить фол в нападении в эпизоде, в котором центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид нанес ему удар по голове."

Понимаю, что судейский отчет и они знают правила в 100 раз лучше, но типа был дефолтный контакт на двух шагах от Брансона и фол в нападении? Это рофл?
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+5
Многовато ошибок для концовки. Опять(
+3
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+2
Постоянно публикуют отчет ошибок по последним минутам, но страшно представить, что там за весь матч. Процентов 30 решений ошибочными в итоге могут быть. Стоит бы уже задуматься функционерам лиги, проблема не новая. НБА вроде прогрессивная лига, пора ии-судей вводить)
+2
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Ответ One More time
"Джейлен Брансон должен был получить фол в нападении в эпизоде, в котором центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид нанес ему удар по голове." Понимаю, что судейский отчет и они знают правила в 100 раз лучше, но типа был дефолтный контакт на двух шагах от Брансона и фол в нападении? Это рофл?
ну типа Брансон влетел в Эмбида это фол в атаке, потом уже Эмбид заехал по лицу и это фол в защите.
Если бы свистнули сначала фол в атаке то второй эпизод уже был бы не игровой.
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Как бы сейчас одна вечно травмированная примадонна не начала ныть, и не потребовала убрать Макси из команды
+1
-1
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Ответ Грозовая Тень
Как бы сейчас одна вечно травмированная примадонна не начала ныть, и не потребовала убрать Макси из команды
Ковингтон?
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