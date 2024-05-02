Тайриз Макси совершил пробежку при реализации трехочкового за 25,4 секунды до конца основного времени 5-го матча с «Нью-Йорком»
НБА выпустила отчет о судействе в последние две минуты 5-й встречи «Никс» и «Сиксерс».
Тайриз Макси совершил пробежку перед трехочковым броском за 25,4 секунды до конца основного времени. Защитник «Филадельфии» реализовал дальний бросок и забросил штрафной в результате фола центрового Митчелла Робинсона. Розыгрыш принес «Сиксерс» 4 очка и стал ключевым в матче, позволив сократить отставание, а потом сравнять счет и перевести игру в овертайм.
Отчет отметил еще три ошибки. «Нью-Йорк» должен был получить 0,4 секунды владения после блока Николя Батюма перед окончанием основного времени. Разыгрывающий Джейлен Брансон должен был получить фол в нападении в эпизоде, в котором центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид нанес ему удар по голове. Форвард «Никс» Джош Харт не вышел за пределы площадки за 41,5 секунды до конца встречи.
Понимаю, что судейский отчет и они знают правила в 100 раз лучше, но типа был дефолтный контакт на двух шагах от Брансона и фол в нападении? Это рофл?
Если бы свистнули сначала фол в атаке то второй эпизод уже был бы не игровой.