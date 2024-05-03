Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл набрали на двоих 41 очко и помогли «Индиане» закрыть серию с «Милуоки»

Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл отличились в шестом матче серии с «Милуоки».

Форвард и разыгрывающий «Индианы» набрали на двоих 41 очко, команда победила со счетом 120:98 и оформила выход во второй раунд плей-офф – 4-2.

набрал 21 очко (8 из 15 с игры), 8 подборов и 2 передачи, в активе 20 очков (7 из 9 с игры), 2 подбора, 9 передач и 4 перехвата. Оба начали встречу на скамейке запасных.