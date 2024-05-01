Патрик Беверли о Тайризе Халибертоне: «Если отдавать вам мяч в течение 41 минуты, вы бы тоже сделали 10 передач»

Теги Индиана Милуоки НБА Патрик Беверли НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Патрик Беверли поделился впечатлениями от игры против Тайриза Халибертона.

После 4-го матча серии плей-офф между «Милуоки» и «Индианой» (113:126) Беверли в разговоре с репортером заявил, что его не впечатлила игра Халибертона.

«Ничего особенного. Посмотрите на статистику. 19 процентов из-за дуги. Если отдавать вам мяч в течение 41 минуты, вы бы тоже сделали 10 передач», – сказал разыгрывающий «Бакс».

В 5-м матче серии Беверли сделал 12 передач за 36 минут на паркете.

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7 комментариев
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Ответ Rjcnbr
В чём он не прав?
Да во многом, так-то. Тайриз далеко не единственный разыгрывающий лиги с большими минутами, но 10 ассистов в среднем в этом сезоне кроме него никто не сделал. Ну это ладно, а если поставить вопрос иначе: если отдавать вам мяч в течение 41 минуты, способны ли вы отдать 10 ассистов и совершить меньше трёх потерь за матч? А у Халибертона 10.9 ассистов при 2.3 потерь за матч в среднем, абсолютно элитнейший показатель, только Крис Пол выдавал нечто подобное за последние годы. Так что не стоит принижать его навыки и вестись на дешёвый наброс Беверли
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-2
+6
В чём он не прав?
+8
-4
+4
Отлично накинул Патрик
+3
0
+3
Халибертон сильно сдал во второй половине. Вроде и травма не сильно серьезная. Но пока от былого очарования нет и следа.
+2
0
+2
Ответ Rjcnbr
В чём он не прав?
Прав во всём.
+2
0
+2
Всё по фактам
+2
-1
+1
Ответ Kemal Gul
Да во многом, так-то. Тайриз далеко не единственный разыгрывающий лиги с большими минутами, но 10 ассистов в среднем в этом сезоне кроме него никто не сделал. Ну это ладно, а если поставить вопрос иначе: если отдавать вам мяч в течение 41 минуты, способны ли вы отдать 10 ассистов и совершить меньше трёх потерь за матч? А у Халибертона 10.9 ассистов при 2.3 потерь за матч в среднем, абсолютно элитнейший показатель, только Крис Пол выдавал нечто подобное за последние годы. Так что не стоит принижать его навыки и вестись на дешёвый наброс Беверли
Такими передачами, как у Хали многие бы совершали мало потерь, но не у всех хватит терпения. Он не рискует вообще. Львиная доля начитерена скидками в углы.
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