Патрик Беверли о Тайризе Халибертоне: «Если отдавать вам мяч в течение 41 минуты, вы бы тоже сделали 10 передач»

Патрик Беверли поделился впечатлениями от игры против Тайриза Халибертона.

После 4-го матча серии плей-офф между « » и «Индианой» (113:126) Беверли в разговоре с репортером заявил, что его не впечатлила игра .

«Ничего особенного. Посмотрите на статистику. 19 процентов из-за дуги. Если отдавать вам мяч в течение 41 минуты, вы бы тоже сделали 10 передач», – сказал разыгрывающий «Бакс».

В 5-м матче серии сделал 12 передач за 36 минут на паркете.