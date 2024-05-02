Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард намерены сыграть в 6-м матче. Участие обоих пока под вопросом

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард могут принять участие в 6-м матче с «Индианой».

Оба лидера « » тренируются, чтобы попытаться вернуться в строй в сегодняшнем матче, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

«Бакс» проигрывают «Пэйсерс» в серии первого раунда плей-офф со счетом 2-3. Шестой матч состоится сегодня в Индианаполисе.

усугубил растяжение ахиллова сухожилия во время третьей встречи в пятницу и пропустил две последние игры. Адетокумбо не провел в серии ни одного матча из-за травмы голени.