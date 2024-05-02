Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард намерены сыграть в 6-м матче. Участие обоих пока под вопросом

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард могут принять участие в 6-м матче с «Индианой».

Оба лидера «Милуоки» тренируются, чтобы попытаться вернуться в строй в сегодняшнем матче, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

«Бакс» проигрывают «Пэйсерс» в серии первого раунда плей-офф со счетом 2-3. Шестой матч состоится сегодня в Индианаполисе.

Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия во время третьей встречи в пятницу и пропустил две последние игры. Адетокумбо не провел в серии ни одного матча из-за травмы голени.

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3 комментария
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Дюрант уже один раз сыграл, а потом полтора года не играл
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Вот если проиграют, будет смешно.
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Ответ Андрей 13
Вот если проиграют, будет смешно.
Почему смешно? 2 лучших игрока команды выходят играть с травмой. Тут нету ничего стыдного, чтобы проиграть
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