Андрей Ведищев: «Очень хотим взять реванш у УНИКСа за прошлогодний финал»

Андрей Ведищев заявил, что «Локо» намерен взять реванш у УНИКСа.

« — действующий чемпион и победитель регулярного чемпионата, а мы финалисты прошлого сезона. Безусловно, предстоящая серия будет напряженной и непредсказуемой, с равными шансами на успех.

Очень хотим взять реванш за прошлогодний финал. И тот опыт, который наша команда получила в прошлом сезоне, точно станет важным фактором. Сейчас в «Локо» чувствуется отличный сплав опыта и молодости, у нас хорошая скамейка и есть все ресурсы, чтобы выйти в финал, — сказал президент «Локомотива‑Кубань».

УНИКС в финальной серии сезона‑2022/23 обыграл «Локомотив- » со счетом 4-1. В этом сезоне команды встретятся на стадии 1/2 финала.