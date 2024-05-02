Андрей Ведищев: «Очень хотим взять реванш у УНИКСа за прошлогодний финал»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Ведищев заявил, что «Локо» намерен взять реванш у УНИКСа.

«УНИКС — действующий чемпион и победитель регулярного чемпионата, а мы финалисты прошлого сезона. Безусловно, предстоящая серия будет напряженной и непредсказуемой, с равными шансами на успех.

Очень хотим взять реванш за прошлогодний финал. И тот опыт, который наша команда получила в прошлом сезоне, точно станет важным фактором. Сейчас в «Локо» чувствуется отличный сплав опыта и молодости, у нас хорошая скамейка и есть все ресурсы, чтобы выйти в финал, — сказал президент «Локомотива‑Кубань».

УНИКС в финальной серии сезона‑2022/23 обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1. В этом сезоне команды встретятся на стадии 1/2 финала.

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