Пол Пирс о «Клипперс»: «Эта команда очень подвержена перемене настроения»

Теги Пол Пирс Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Пол Пирс заявил, что игра «Клипперс» сильно зависит от настроения команды.

«Эта команда – очень интересный случай. Это удивительно. В одном матче они играют так, будто могут победить в финале Западной конференции, в другом матче они просто отвратительны.

Эта команда очень подвержена перемене настроения. Это мышление фаворитов. Когда дела идут хорошо, они играют хорошо, когда плохо, то плохо. Я просто не понимаю, что эта команда представляет из себя. Они как будто переняли характер Джеймса Хардена», – сказал член Зала славы.

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2 комментария
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Похоже, что Даллас идет дальше. Да и в принципе, без Кавая клипперс не имеет смысла продолжать. Можно убирать из команды и Хардена, и Уэстбрука. Только кому они нужны? Может быть в ЛА удастся отдать Хардена... Некоторые считали, что невозможно выиграть с Дончичем, но он на пике формы. А вот с Харденом видать уже все, ничего не выйдет, как и с Уэстбруком. Перспективы Оклахомы на выход в финал конфы увеличиваются. Не важно кто на них выйдет в итоге, и в одной, и в другой команде, готовность лидеров под вопросом. Кавай отдыхает, а Лука видимо на грани. Но это не так важно, когда есть Денвер.
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Сердце LA Clippers
Склонно к измене
И к перемене,
Как ветер мая.
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