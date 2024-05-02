Пол Пирс о «Клипперс»: «Эта команда очень подвержена перемене настроения»
Пол Пирс заявил, что игра «Клипперс» сильно зависит от настроения команды.
«Эта команда – очень интересный случай. Это удивительно. В одном матче они играют так, будто могут победить в финале Западной конференции, в другом матче они просто отвратительны.
Эта команда очень подвержена перемене настроения. Это мышление фаворитов. Когда дела идут хорошо, они играют хорошо, когда плохо, то плохо. Я просто не понимаю, что эта команда представляет из себя. Они как будто переняли характер Джеймса Хардена», – сказал член Зала славы.
Склонно к измене
И к перемене,
Как ветер мая.