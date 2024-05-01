Рашад Маккэнтс: «Леброн Джеймс обучает Джей Джей Редика, чтобы тот стал тренером «Лейкерс»

Рашад Маккэнтс считает, что Джей Джей Редик станет главным тренером «Лейкерс».

« и Леброн запускают подкаст. Джей Джей говорит, что хочет стать тренером. Леброн знает, что дни Дарвина Хэма сочтены. « » нанимают Джей Джея. Леброн все еще игрок. Джей Джей становится тренером . Они выбирают на драфте Бронни. Подкаст процветает.

Разве это не имеет смысла? Они обсуждают на подкасте, как бы они играли. «Как бы ты поступил в этом моменте, Джей?» «Леброн, а как бы ты хотел поступить?» «Я бы сделал так и так». Они сами это нам показывают. Он обучает его. Леброн обучает Джей Джея, чтобы тот стал тренером», — сказал бывший игрок .