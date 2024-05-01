Рашад Маккэнтс: «Леброн Джеймс обучает Джей Джей Редика, чтобы тот стал тренером «Лейкерс»

Теги Джей Джей Редик Баскетбол

Рашад Маккэнтс считает, что Джей Джей Редик станет главным тренером «Лейкерс».

«Джей Джей и Леброн запускают подкаст. Джей Джей говорит, что хочет стать тренером. Леброн знает, что дни Дарвина Хэма сочтены. «Лейкерс» нанимают Джей Джея. Леброн все еще игрок. Джей Джей становится тренером Леброна. Они выбирают на драфте Бронни. Подкаст процветает.

Разве это не имеет смысла? Они обсуждают на подкасте, как бы они играли. «Как бы ты поступил в этом моменте, Джей?» «Леброн, а как бы ты хотел поступить?» «Я бы сделал так и так». Они сами это нам показывают. Он обучает его. Леброн обучает Джей Джея, чтобы тот стал тренером», — сказал бывший игрок НБА.

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