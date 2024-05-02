Эрик Споэльстра о победе «Бостона»: «Не собираюсь смотреть ни минуты из их игр, но они проделают то же самое с еще несколькими клубами»

«Майами» закончил выступление в плей-офф-2024, проиграв «Бостону» (84:118, 1-4).

«Мы не будем оглядываться на наши травмы. Давайте не будем принижать победу « ». Они были лучшей командой в лиге на протяжении всего сезона. И в этой серии в четырех играх. Это не имеет отношения к травмам, к готовности игроков. Они играли в отличный баскетбол и, скорее всего, имели зуб на нас.

Это был баскетбол высокого уровня. Я не собираюсь смотреть ни минуты из их последующих игр, но, скорее всего, они проделают то же самое с несколькими клубами.

«Бостон» забрал контроль над матчем и было видно, что они собираются закончить все здесь и сейчас и не возвращаться в . Это знак опытной команды.

Мы проведем экспертизу сезона несколько позже. Пара-тройка побед могли многое изменить. Это был очень конкурентный чемпионат в обеих конференциях. Нам нужна была пара раундов, чтобы подготовиться ко встрече с «Селтикс». К финалу конференции вы становитесь совсем другой командой. Этот опыт был нам очень нужен», – прокомментировал поражение .